Benjamín Vicuña y Pampita mantuvieron una relación de amor por muchos años, que tuvo como pico máximo la concepción de Blanca, su primera hija. Lamentablemente, los dos tuvieron que sufrir la pérdida de su primogénita por una bacteria. Probablemente este haya sido el momento más triste y difícil que les tocó vivir a ambos, y cada uno pudo atravesarlo a su manera. Hace algunos días, la modelo inauguró una plaza de juegos en honor a ella por su cumpleaños número 17. Y en el caso del actor chileno, escribió un emotivo libro que habla de su duelo.

El libro de Benjamín Vicuña se llama Blanca, la niña que quería volar. En este escrito, el actor se sincera y abre su corazón al relatar todos los detalles de este duro duelo que le tocó atravesar luego del fallecimiento de su hija Blanca. Quienes leyeron el libro aseguraron que es altamente emotivo y que te hace llorar al instante de comenzar a leerlo.

Benjamín Vicuña presentó su libro junto a Luis Novaresio

"Me juré sobre la tumba de mi hija que todos los días 8 no iba a trabajar. Y ahora en esos días, como en tantos otros, trabajo sol a sol. Me juré que los cumpleaños de Blanca, los 15 de mayo, me los iba a regalar para mí. Y en esa fecha estrené no sé cuántas obras", comenzó a describir Benjamín Vicuña sobre aquella promesa que hizo cuando falleció su hija y que nunca pudo cumplir debido a la álgida vida laboral de un actor tan exitoso como es él. Luego, prosiguió: "La vida me pasa por encima. Esto sucede en parte porque soy 'trabajólico', y también porque pareciera que no puedo reservarme zonas sagradas"

Entonces, luego de estas intensas y tristes declaraciones, Benjamín Vicuña pasó a comentar cómo afectó eso en su vida. "Eso me duele. En ese momento también dije que jamás iba a volver a hacer escenas en un hospital, y las hice y las voy a seguir haciendo porque son parte de mi trabajo y de la vida", explicó sentido el actor. Y por último, sentenció: "Ninguno de esos juramentos y jamases los pude sostener".

Benjamín Vicuña presentó su libro en La Feria del Libro

Benjamín Vicuña contó una conversación que tuvo con sus hijos al fallecer Blanca

Benjamín Vicuña presentó su libro en honor a Blanca en La Feria del Libro el fin de semana junto a Luis Novaresio. Esta producción del actor causó mucha repercusión y emoción al ser un tema sensible y que involucra a Pampita.

El 15 de mayo se hubieran festejado los 17 años de Blanca, y por eso Pampita decidió festejarlo con la inauguración de una plaza en una jornada solidaria en Don Torcuato. Por su parte, Benjamín Vicuña optó por escribir un libro en su honor en el cuál relató todo el duro momento que atravesó luego de su fallecimiento.

Benjamín Vicuña junto a Bauti, su hijo mayor

En esta presentación del libro, uno de los momentos más intensos fue cuando contó los detalles de una conversación que tuvo con sus hijos tras la pérdida de Blanca. "En un momento me nació compartir esto con mis hijos, aunque fueran chiquititos, me veían llorar y les expliqué que papá tenía pena, así como también se podía reír", expresó Benjamín Vicuña.

"Y tuvieron que aprender a convivir con ese papá diferente, atravesado por la pena, pero espero que, con el tiempo, los más grandes ya lo saben, sepan ponerse en mi lugar y entiendan que hice lo que pude, como pude", declaró el actor.

NL.