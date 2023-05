Morena Rial acusó por violencia doméstica al padre de su hijo: “Le tiene miedo”

Morena Rial está lidiando con otro problema personal, luego de que su papá Jorge Rial haya sufrido un infarto y haber sido desalojada de un hotel en Córdoba por posiblemente ocasionar un incendio con fines satánicos. Ahora, la hija del conductor habló de un aspecto más privado de su vida y reveló que su hijo es maltratado por su ex, Facundo Ambrosioni.

En diálogo con A la Tarde, Morena Rial expresó: “Lo cag... a palos. Francesco le tiene miedo”. Fue entonces que Karina Mazzocco le consultó para asegurarse, si se trataba de un caso de violencia doméstico, a lo que la hija del conductor contestó: “Francesco dice que sí”.

Morena Rial.

“Francesco a mí me cuenta después, pero, como digo siempre, cada familia es un mundo. Cada padre lo cría como puede. Yo no puedo decir por qué le pegó. Si Francesco se portó bien o se portó mal. Pero yo creo que hay otras cosas”, agregó Morena Rial, hablando sobre esta situación muy delicada que estaría atravesando su hijo Francesco.

Morena Rial explicó por qué deja a su hijo ver a su papá, pese al maltrato doméstico

Las fuertes declaraciones de la hija de Jorge Rial preocuparon a la conductora, quien expresó un tanto desconcertada: “Si a vos te consta que tu expareja maltrató a tu hijo, ¿cómo lo dejás ir? No puedo entenderlo”.

Morena Rial entonces le explicó que ella tampoco está muy segura de lo que hace, sin embargo, su hijo necesita ver a su padre. “Yo tampoco lo puedo entender, pero a mi hijo le hace mal también no verlo. Yo tengo una perimetral por violencia de género contra él. A mí me recag... a trompadas en frente de mi hijo”, respondió. “Mi abogada me dijo que lo puedo dejar ir con el papá en tanto y en cuanto Francesco esté bien. Llamo todos los días y Fran me dice que está bien”, agregó.

H.O