La razón por la que Santiago Maratea no iba a los programas de Mirtha Legrand.

Hoy sale al aire el segundo programa de La Noche de Mirtha Legrand, conducido por Chiquita, y entre sus invitados a la mesaza está el influencer Santiago Maratea. Amado por muchos, cuestionado por algunos y odiado por otros.

Esta será la primera vez que Santiago Maratea esté en uno de los programas de la prestigiosa conductora de televisión, Mirtha Legrand. Pero no es casualidad que no haya estado antes, pues la invitación ya se la habían extendido la producción el año pasado, pero un excéntrico del influencer pedido frenó su asistencia.

Según dio a conocer la revista GENTE, Santi quería tener el mismo trato que han tenido personalidades como Jorge Latana y el propio Mauricio Macri donde tuvieron una charla mano a mano sin invitados extras.

"Estamos en una pulsada: yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no”. Pero ese no era la única exigencia del influencer. Según la fuente, Maratea no quería ser entrevistado por Juana Viale, solo aceptaría si la charla era con Mirtha Legrand.

El influencer y gestor de importantes colectas para beneficios de causas nobles aseguró que el año pasado supo que la propia Mirtha le había extendido la invitación para que fuera y estuviera en la mesa con ella y sus invitados. "Si Mirtha dijo eso... Me muero de emoción... ahí no sé qué hacer”, sumó Santi.

Tras varios meses fue del aire y ya con Mirtha Legrand a la cabeza de La Noche de Mirtha, Santi aceptó estar en el programa de Chiquita y se sentó junto a Patricia Bullrich, Marcelo Polino, Karina Jelinek y Luis Majul. El influencer está a la espera de que el programa salga hoy al aire.

Santiago Maratea filtró las imágenes de su paso por La Noche de Mirtha Legrand

El influencer estuvo sentado al frente de Karina Jelinek y mostró en un video que la modelo le compartió una crema hidratante para los labios, pues según ella, contó Santi, tenía los labios resecos.

“Hoy termina mi semana mediática. Esta fue mi semana mediática, así me mentalicé yo. Arrancó tranqui, el domingo con Rebord y el martes me descubrieron en ¿Quién es la Máscara? en la mitad de la colecta de Cande y ayer grabé con Mirtha y sale hoy”, contó en Instagram Santiago Maratea.