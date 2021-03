La reacción de Dalma Maradona tras el enojo de Claudia Villafañe en Polémica en el Bar

En el día de ayer, Claudia Villafañe decidió romper el silencio en Polémica en el Bar y se cruzó con Rocío Oliva, tras la muerte de Diego Maradona. La situación generó muchas polémicas y Dalma Maradona, reaccionó a todo.

Notablemente enojada, Claudia le dijo en vivo a Rocío: “Yo te dije que le preguntes a Víctor Stinfale quién fue el que no te dejó entrar. Yo no fui la que no te dejó entrar. Víctor Stinfale me vino a decir que vos lo llamaste y que vos estabas abajo. Yo sé lo que hice. Si vos me querés creer o no, es problema tuyo”.

No miraré jamás EL PEOR PROGRAMA DE LA TELE pero leo que #tatadejandolosmudos es TT ! 😂El que va con la verdad, NUNCA TIENE MIEDO! Que lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado mi ciela💋) — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 3, 2021

Al ver el revuelo, Dalma apoyó a los dichos de su mamá: “¡No miraré jamás EL PEOR PROGRAMA DE LA TELE pero leo que #tatadejandolosmudos es TT! ¡El que va con la verdad, NUNCA TIENE MIEDO! Qué lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado mi ciela)”, en un mensaje directo a Oliva.

Además, apuntó contra todos los presentes en el piso: “Cuando está al aire TODOS CALLADITOS y cuando corta se hacen los capos TAN TAN TÍPICO DE ESE PROGRAMA MISÓGINO ASQUEROSO”.

Cerca del final, la madre de Roma le dedicó un mensaje al Tucu García: “Vos @ClaudioOmarGar tuviste la mejor idea...Igual creo que ni hace falta llevarlos a una cancha (sería hermoso) pero si no quieren hacer eso ¡PROPONGO QUE LOS LLEVEN A CUALQUIER ESQUINA DE CUALQUIER LUGAR! La tata y el abogado desaparecido a ver qué pasa”, aseguró apuntando nuevamente contra Matías Morla, quien fuera abogado de Maradona durante los últimos diez años.

A pesar del hermetismo con el que se manejó desde la muerte de Diego Maradona, Claudia Villafañe estalló en el programa de América. "No puedo permitir las barbaridades que están diciendo. No es justo porque ahora que salieron los audios donde queda bien en claro todo lo que pasó. No puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí. Después de los audios donde quedó en claro todo lo que le hicieron a Diego", empezó Claudia quien llamó en vivo.

Y agregó: "Yo no hice nada que no estuvo avalado por los 5 hijos de Diego, y por las hermanas, por todos los que estaban. Yo no me tomé ninguna atribución de ningún tipo. Pregúntenle a Víctor Stinfale, que no sé por qué motivo estuvo ahí y no se movió de ahí".