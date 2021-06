La reacción de Mica Tinelli tras las declaraciones de Rebecca Fox contra su hermana Cande

Mica Tinelli reaccionó a las declaraciones de Rebecca Fox, tras acusar a su hermana Cande Tinelli de “clonar” su vida. Lejos de meterse en el conflicto y enojarse, la empresario lo tomó con gracias en sus redes sociales.

Antes de hablar, Mica dedicó unos minutos a la situación en su cuenta de Twitter: “Bueno, estamos de acuerdo que Twitter es la cloaca de las redes sociales…. La verdad que las redes sociales se están volviendo cada vez más cloacas y eso es porque la gente tiene cada vez más mierd* y más veneno adentro…”, analizó Mica e indicó que las personas deberían ignorar esas cuestiones: “Uno tiene que tratar de abstraerse siempre de esa negatividad y todas esas cosas nefastas”.

Más tarde, la empresaria textil habló en su cuenta de Instagram y analizó las acusaciones, disparando: “Me causó mucha gracia en Twitter todo el quilombo porque me puse a leer las tendencias y no sé por qué apareció Cande, Lelé, mi hermana, de la loca esta, Rebecca no sé cuanto, que dice que Cande le clonó su vida, algo así”, continuó Mica en sus historias.

La modelo británica Rebecca Fox denunció a Cande Tinelli: "Estoy perturbada"

Mica defendió a Cande y minimizó la situación:. “¡Ay, por favor! Por copiarle dos tatuajes… Quién no se ha copiado un tatuaje de alguien… Bueno digo que todos capaz nos copiamos algún tatuaje… Es un tatuaje”, expresó.

“Mi amor, Rebecca, clonar vida es como un montón, no sé que harás vos de tu vida… Estuve chusmeando en Twitter y creo que vende videos eróticos, capaz que le está yendo mal y necesita como un poco de fama esa chica… Me pareció como muy extremo y gracioso”, disparó la pareja de Licha López.

Es más, ella se animó a confesar que se inspira en la vida de otros famosos para su día a día. “Obviamente no hay que entrar en las pavadas estas pero realmente me pareció gracioso. Ah, y también dijo algo como que le copió el diseño de uñas y bueno, todos, yo también busco referencias o me fijo en las Kardashian a ver los diseños de uñas que se hacen… Mismo dejo en mis destacadas mis uñas para que ustedes se las puedan hacer. No, no, no, es muy gracioso”, exclamó.

Mica contó que no se molestó por los dichos de Rebecca porque los memes le parecieron muy divertidos. “Es un descargo de algo que me pareció gracioso porque había memes. O sea, me reí pero bueno, 2021 y hay cosas tanto más importantes en la vida… Así que, quería hacer ese mini descarguito”, confesó.

Cande Tinelli se vio envuelta en una picante polémica en Twitter cuando la modelo Rebecca Fox la denunció por "clonar su vida".

Mediante esta plataforma, la joven asegura que la hija de Marcelo Tinelli copia todo lo que ella hace, desde sus tatuajes hasta sus mascotas.

" Desde 2016, literalmente, ha clonado toda mi vida. Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas. Cambios en el color del cabello. Tatuajes. Incluso mascotas. Yo tengo serpientes, ella tiene serpientes. Tengo un gatito muñeca de trapo, ella tiene un gatito muñeca de trapo. Mierda jodida", expresó la modelo estadounidense en su red social.

Luego, Rebecca aseguró que Cande Tinelli también se realizó las mismas cirugías estéticas que ella. “Se hizo una operación de nariz y le mostró al cirujano una foto mía. Lo sé porque solía mandarme mensajes diciéndome que yo era su ídola y al principio me sentí halagada. Pero han pasado los años y estoy perturbada”, afirmó y agregó a modo de amenaza: “Si ves esto dame algo de crédito. No serías tú sin mí”.

Quién es Rebecca Fox, la modelo extranjera que acusó a Cande Tinelli de clonar su vida

El 24 de junio de 2021, Rebecca Fox acusó públicamente a Cande Tinelli de copiarle su vida.

Fox es una modelo y celebridad británica que saltó a la fama después de haber sido pareja de Gaz Beadle, del reality show "Geordie Shore", quien desde el 2016 ha denunciado en su cuenta de Twitter, @foxillaaaa, que Cande copió completamente su estilo.

"Traté de hablar con ella muchas veces en las que dijo que yo era su ídola. Me siento mal por ella. Ella continuó copiando todo, mi pelo, hasta mis uñas, es simplemente horrible, cero crédito", disparó Rebecca Fox.