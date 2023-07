Gladys la Bomba Tucumana contó por primera vez en "LAM" el mal momento que está pasando luego de que su expareja decidiera ponerle punto final a la relación que mantenían tras enterarse que padece una enfermedad con la que está batallando actualmente.

Según las declaraciones de la Bomba Tucumana, el hombre padece cáncer y en este momento está en tratamiento para combatirlo. Luciano Ojeda es el nombre del exnovio de la cantante y fue ella quien replicó la publicación que él le dedicó en las redes.

"Gracias por insistir, gracias por no bajar los brazos, gracias por acompañar y estar a pesar de las duras, nefastas y catastróficas adversidades que se me presentaron atentando contra la hermosa vida llena de amor sano y sincero que estábamos construyendo juntos. Te amo", expresó Luciano dejando en evidencia sus sentimientos hacia Gladys.

De esta forma quedó más que claro que el amor que sienten el uno por el otro es mutuo, por lo que es probable que esta solo haya sido una pausa para que vuelvan a vivir su relación con más fuerza que nunca.

La Bomba con su expareja.

Gladys, la Bomba Tucumana reveló que sufrió ataques de pánico

Al ver la repercusión que tuvo la confesión de Alejandro Sanz y Tini Stoessel, Gladys se animó a contar su experiencia: "Yo estoy igual que ellos. La estoy pasando re mal. Y no tengo muchas ganas de exteriorizarlo. No lo conté pero estoy medicada. Estoy contratamiento. Estoy con una psiquiatra y con un psicólogo".

"Me dan ataques de pánico en los que pienso que me muero, que pierdo la razón. Ahí digo 'estoy sola, no llego al teléfono, ¿cómo hago?'. Te empezás a sentir mal, te empieza a doler el estómago, te ponés fría, pálida, no te sale la voz para expresarte. Se te pasan millones de cosas por la cabeza. Es una sensación de muerte", agregó Gladys, la Bomba Tucumana.