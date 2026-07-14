La relación que convirtió a Rodrigo De Paul en parte de la familia de Nicolás Otamendi

Dentro de la Selección argentina hay relaciones que van mucho más allá de lo que sucede dentro de la cancha. Ese es el caso de Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, quienes construyeron una amistad que se fortaleció con el paso de los años y que hoy se mantiene como una de las más sólidas del plantel.

Nicolás Otamendi y Rodrigo de Paul

Aunque actualmente comparten las concentraciones con la camiseta albiceleste, el origen de ese vínculo se remonta a la temporada 2014/15, cuando Nicolás Otamendi y Rodrigo de Paul coincidieron en Valencia. Desde entonces, la confianza entre ellos fue creciendo hasta convertirse en una relación tan cercana que terminó trascendiendo el ámbito deportivo.

Los inicios de la amistad de Rodrigo de Paul y Nicolás Otamendi

Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi compartieron plantel durante la temporada 2014/15 en el conjunto español. En ese momento, el mediocampista fue un importante sostén para el defensor, quien atravesaba una etapa compleja tras quedarse fuera del Mundial de Brasil 2014.

Nicolás Otamendi y Rodrigo de Paul

Con el correr de los años, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi volvieron a encontrarse en la Selección argentina, donde además de compartir objetivos deportivos también comparten habitación durante las concentraciones. La convivencia terminó fortaleciendo aún más una relación basada en la confianza y el compañerismo.

El día que Rodrigo De Paul pasó a formar parte de la familia de Otamendi

La cercanía entre ambos quedó reflejada en una decisión muy especial: Nicolás Otamendi eligió a Rodrigo De Paul como padrino de bautismo de Valentín, su segundo hijo. Con ese gesto, la amistad que había comenzado años atrás en Valencia trascendió el fútbol y convirtió al mediocampista en parte de su círculo más íntimo.

Nicolás Otamendi y Rodrigo de Paul

En distintas oportunidades, Rodrigo De Paul también dejó ver el cariño que siente por el defensor. Entre risas, reveló cómo es la convivencia durante las concentraciones de la Selección argentina y sorprendió con una confesión que mostró una faceta poco conocida de su compañero: "Es un animal, pero son dos personas, porque en la pieza es un osito de peluche. Me apaga el iPad, me tapa... Lo amo, es hermoso". Una anécdota que refleja la confianza y el afecto que construyeron a lo largo de los años.