miércoles 01 de julio del 2026
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Rodrigo De Paul recargó energías junto a sus hijos, Francesca y Bautista

En plena concentración con la selección argentina, el mediocampista disfrutó de una visita muy especial.

Rodrigo De Paul y sus hijos, Bautista y Francesca
Rodrigo De Paul y sus hijos, Bautista y Francesca | Instagram

En plena carrera de la Selección Argentina en el Mundial, Rodrigo De Paul (32) hizo un alto en la exigencia deportiva para disfrutar de uno de los momentos más esperados de la concentración. Sentado en un sillón, el mediocampista recibió besos y abrazos de sus hijos, Francesca (7) y Bautista (3), protagonizando una de las postales más tiernas de la competencia.

El reencuentro familiar llegó después de que el futbolista compartiera también románticos momentos junto a Tini Stoessel (29), quien viajó especialmente para acompañarlo y alentarlo durante su participación en el torneo.

Rodrigo De Paul
Rodrigo de Paul y sus hijos, Bautista y Francesca

Mientras espera el próximo compromiso decisivo con la Albiceleste, De Paul sueña con seguir avanzando hasta meterse entre las mejores selecciones del Mundial y combina la intensidad de la competencia con esos instantes de calma que le permiten recargar energías junto a las personas más importantes de su vida.

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