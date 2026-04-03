Tras acusar a Milo J de hacer ritos satánicos, Andrea Rincón arremetió contra Lionel Messi y sus compañeros de la Selección

Andrea Rincón se roba la atención de las redes sociales, con algunos de los dichos que dice al aire de los programas donde trabaja como panelista. En ocasiones, apunta duramente contra algunas celebridades, generando que su nombre se viralice y gane todo tipos de comentarios alrededor. Sin embargo, volvió a ser apuntada por todos cuando ella arremetió contra Lionel Messi y sus compañeros de la Selección, por un insólito motivo.

Selección Argentina, Andrea Rincón

Andrea Rincón fue dura contra Lionel Messi y sus compañeros de la Selección

Lionel Messi y sus compañeros regresaron a la Argentina y se reencontraron, en la previa de dos amistosos de la Selección. Tanto en el partido del viernes 27 de marzo contra Mauritania como en el encuentro del martes 31 con Zambia, los jugadores se llevaron los aplausos en su propio hogar y fueron centro de atención de las redes sociales. Sin embargo, llamaron la atención de Andrea Rincón por un motivo alejado del fútbol, y fueron centro de críticas de la modelo.

Durante su participación en Un Mañanero, el ciclo de AZZStream, el canal de Flavio Azzaro, Rincón apuntó contra la manera en la que se habían vestido Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Alexis Mac Allister, juzgándolo de inapropiado para su profesión y edad. "Dan vergüenza. Tienen diez talles más cada uno. ¿Qué edad tienen? Mirá cómo van vestidos", picanteo. En esta misma línea, y cuando apareció el capitán fue tajante y lanzó la frase por la que ella recibió duras críticas. "Está yendo a entrenar, no va a una fiesta. Ponete los cortos, ¿dónde quedó el pibe de barrio? Son jugadores de fútbol, no entendieron nada", cerró.

La polémica de Andrea Rincón y Milo J

Andrea Rincón no solo se posicionó en esta ocasión en el ojo de la polémica. En febrero del 2026, afirmó en diversas entrevistas que algunos artistas urbanos realizan "ritos satánicos" en sus shows, y apuntó directamente contra Milo J, creando un escándalo que traspasó a las redes sociales. “Está todo a plena vista. ¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Claramente está totalmente poseído. Perdón que lo diga. Estoy haciendo un disco y tiene que pasar por los santos umbandas y no se qué”, había dicho en su momento.

Esto generó gran repercusión y llegó al cantante de 19 años, quien no dudó en defenderse a su manera. En sus historias de Instagram, compartió parte de su letra de Buen día portación de rostro, donde se leía: "En 200 años voy a ser un mito urbano, con mi vida mal contada por adictos y cristianos". Por su parte, su mamá compartió fotos de él sonriendo, uniéndose a la defensa sutil de su hijo. Los dichos de Rincón generaron una gran polémica, que ella tuvo que salir a aclarar y pedir perdón. Sin embargo, en todo momento, se defendió y aseguró que fue sacado de contexto, intentando salvarse de las críticas que comenzaron a llover.

Ahora, volvió a protagonizar una polémica al apuntar contra la moda de los jugadores de la Selección Argentina. Allí, lanzó duras críticas contra Lionel Messi y sus amigos, y se volvió viral en redes sociales. Andrea Rincón volvió a llevarse los comentarios de los usuarios, y muchos comenzaron a apuntar contra ella, debido a la forma y los dichos lanzados.

A.E