Adiós al living minimalista: Nicolás Otamendi se suman a la tendencia en decoración que vuelve en 2026

Este fin de semana, Nicolás Otamendi sorprendió a sus más de 8,7 millones de seguidores con imágenes íntimas del interior de su casa en Portugal. Luego de haber disputado la doble fecha de amistosos en La Bombonera junto a la Selección argentina, el defensor viajó nuevamente al viejo continente, donde se encuentra radicado junto a dos de sus tres hijos, Mía y Valentín. Allí, el campeón del mundo abrió las puertas de su hogar y mostró uno de los rincones preferidos de su familia: un sofisticado living que le dice adiós al estilo minimalista, sumando un particular instrumento que le da un toque clásico.

Nicolás Otamendi, entre el lujo y lo clásico

A través de una serie de imágenes compartidas en redes sociales, Nicolás Otamendi dejó ver la intimidad de su living, un espacio que combina elegancia contemporánea con detalles clásicos que marcan una tendencia creciente en la decoración de alta gama. “Con mi mejor compañía”, escribió deslizando la verdadera finalidad de su posteo: mostrar la convivencia con sus dos hijos fruto de su romance con Celeste Rey.

Nicolás Otamendi | Instagram

En este contexto, se pudo observar que el futbolista eligió un diseño que, si bien parte de una base minimalista se aleja de la frialdad tradicional de este estilo para incorporar elementos más cálidos y sofisticados. El living cuenta con una distribución abierta y funcional, donde predominan los tonos neutros tanto en paredes como en muebles, generando una atmósfera acogedora y moderna.

Uno de los aspectos más llamativos es el diseño de las paredes. En las postales publicadas se observa un revestimiento con textura sutil en tonos beige, que rompe con la monotonía del blanco clásico y liso extremo sin perder luminosidad. Este detalle aporta profundidad visual y elegancia, acompañado por un cuadro con un dibujo abstracto en blanco y negro que se convierte en uno de los puntos focales del ambiente.

El piso, por su parte, combina materiales que refuerzan la sensación de confort. En una parte se presenta una alfombra texturada de gran tamaño en tonos claros similares al mármol, aportando calidez y delimitando el área principal del living. En otra de las fotografías, se percibe un piso de porcelanato símil madera en tonos naturales, que suma continuidad estética. Finalmente, en otra de las áreas de su residencia se destaca la disposición de baldosas rectangulares oscuras, que sirven para resaltar el mobiliario compuesto por una banqueta alta con base metálica, apoyapiés y respaldo blanco circular junto a un sillón de impronta clásica en tono arena oscuro.

Living de la casa de Nicolás Otamendi | Instagram

El detalle que vuelve al living de Nicolás Otamendi clásico y funcional

Sin dudas, el protagonista indiscutido del living de la casa de Nicolás Otamendi es el imponente piano de cola negro, ubicado estratégicamente como pieza central. Este instrumento no solo cumple una función musical, sino que también actúa como objeto decorativo de alto impacto. Su acabado brillante contrasta con los tonos suaves del entorno, elevando el nivel de sofisticación y aportando una impronta clásica que dialoga con lo moderno.

Finalmente, el mobiliario acompaña esta línea estética con piezas de diseño simple pero refinado. Sofás de líneas rectas, tapizados en colores claros, y una iluminación cálida que se integra de manera discreta, completan un ambiente equilibrado. Además, la televisión de pantalla plana junto a una mesa ratona cien por ciento espejadas, suman textura visual, estilismo chic y una preferencia por un estilo disruptivo y cargado de detalles personales que lo hacen único.

Living de la casa de Nicolás Otamendi | Instagram

De esta manera, Nicolás Otamendi demuestra que el lujo no pasa únicamente por la deco minimalista, sino por la fusión estratégica entre estilos. Su living refleja una tendencia que gana fuerza en este 2026: la incorporación de piezas clásicas en ambientes contemporáneos, logrando espacios elegantes, funcionales y con personalidad propia.

NB