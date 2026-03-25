Nicolás Otamendi, ícono de estilo: los looks que deslumbraron en los entrenamientos de la Selección argentina

Nicolás Otamendi no solo se prepara para dejarlo todo en la cancha con la Selección argentina, sino que también marca tendencia fuera de ella. En la previa de los compromisos internacionales, el viernes frente a Mauritania y el martes 31 ante Zambia, como parte de la puesta a punto para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, el defensor se convirtió en protagonista absoluto pero por sus elecciones fashionistas.

Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi elevó el street style con dos looks que no pasaron desapercibidos

Lejos del uniforme deportivo, el campeón del mundo apostó por estilismos urbanos y sofisticados que no pasaron desapercibidos entre los fanáticos. Con una impronta relajada pero cuidada al detalle, Nicolás Otamendi confirma que el estilo también se entrena.

En uno de los outfits que más dio que hablar, este miércoles 25 de marzo se lo vio con un look casual de inspiración streetwear. Eligió un sweater negro de corte oversized con estampa minimalista, que llevó sobre una camisa a cuadros en tonos neutros, dejando ver el cuello y el ruedo para sumar capas y textura.

El look streetwear de Nicolás Otamendi

El defensor completó el conjunto con jeans amplios de lavado claro y zapatillas blancas, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y tendencia. Como accesorios, sumó una gorra verde que reforzó el aire relajado y un bolso de mano con diseño geométrico que elevó el outfit con un guiño de lujo.

En contraste, en otra de sus llegadas al entrenamiento apostó por un estilismo mucho más sofisticado y monocromático. Con un conjunto en tonos oscuros, sorprendió con un blazer estructurado de inspiración minimalista con doble abotonadura, que combinó con pantalón de vestir de caída amplia.

Nicolás Otamendi en Ezeiza

El look, de líneas limpias y estética contemporánea, que usó para llegar al predio de Ezeiza el pasado martes 24 de marzo, lo completó con zapatillas en blanco y negro que aportaron un toque urbano. Como broche final, sumó gafas de sol y un bolso de cuero XXL que reafirmaron el carácter elegante del outfit.

El defensor marcó tendencia con su bolso XXL

Dueño de una estética cada vez más definida, Nicolás Otamendi demuestra que la moda también es parte de su identidad. Ya sea con apuestas relajadas o con looks más formales, el defensor logra algo clave: adaptar las tendencias a su propio estilo. Y así, mientras se prepara para nuevos desafíos con la camiseta argentina, también se consolida como referente fashion dentro y fuera de la cancha.