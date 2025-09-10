Cris Morena habló de la muerte de su nieta, Mila Yankelevich: "La tristeza se transformó en proyectos"

La gira Erreway Tour 2025, tiene a Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba haciendo vibrar al público en Buenos Aires. La obra musical, creación de Cris Morena, es un éxito que arrasa con cada una de sus presentaciones. Es por ello que, su mentora, decidió salir el pasado 4 de septiembre a acompañar a los actores sobre los escenarios del Movistar Arena causando la sorpresa de sus fans.

La trágica muerte de su nieta Mila Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, tuvo a la productora al resguardo del ojo mediático, sin embargo, el cariño del público y de sus allegados siempre estuvo latente. Ante esto, estuvo como invitada al stream Otro Mundo donde se refirió a cómo transformó el dolor en “proyectos”.

Cris Morena en el show de Erreway | Instagram

Cris Morena: del dolor a la rebeldía

Fue durante la participación del programa de stream Otro Mundo en el que Cris Morena abrió su corazón y contó, lo que la motivó a hacerse presente de manera sorpresiva en el show de Erreway Tour 2025 el pasado 4 de septiembre. “Me costó un poco la decisión, pero no por ellos, sino porque era enfrentar todo un Movistar lleno maravilloso y acabábamos de estar en febrero. ¡Lo que me pasó este año fue insólito! Movistar, Tecnópolis, una cosa de locos y me parece que pasaron siete años, que fue hace dos mil años. ¿Entendés? Hicimos de todo", reflexionó. Asimismo, hizo referencia a que también se le sumaba el día en el que su hija Romina Yan hubiera cumplido 51 años.

Fue en este marco en el que la productora contó cómo salió resiliente de esas adversidades que le impuso la vida. “Lo disfruté muchísimo. Encontrate con afectos, con gente que amás arriba de un escenario y no tenés nada especial para hacer, sino estar ahí abrazándolos y diciendo algunas palabras de lo que es la rebeldía para nosotros”, sostuvo. Además, se animó a realizar una valoración personal: “Fue muy emotivo, fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila que yo aparecía en público. Lo único que les pedí por favor era que no estaba para hacer notas ni para hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía".

Para la empresaria, el ser irreverente es un acto de valentía en los tiempos que corren y es su motor para seguir creando: “Para mí la rebeldía es un buen motivo para vivir. No digo vivir en rebeldía porque seríamos unos niños un poco caprichosos, digo la rebeldía como acto de vida. No es lo que el mundo me impone, sino que yo también tengo mi propio mundo adentro y quiero esto y voy a por esto en el buen sentido de la palabra. No es una guerra, no es pelearme con alguien, es tener esa actitud de decir: ‘Che, tengo cierta rebeldía’, me parece que es un buen adjetivo".

Cris Morena ante el público de Erreway | Instagram

Respecto a los días posteriores al trágico hecho que volvió a sacudir la vida de su familia, Cris Morena confesó: “Exploté de proyectos en esta última semana, cuando debería ser una semana muy triste todavía. La tristeza se transformó en proyectos, el corazón se me abrió totalmente. Tenemos un montón de ideas para Otro Mundo y para la vida, cosas muy importantes por hacer”. Con esta afirmación, dejó en claro que la fuerza y la resiliencia son denominadores comunes que hacen que la creadora de éxitos juveniles -y madre de toda una generación- siga más vigente que nunca.

NB