Nicole Neumann es una de las modelo más importantes de la industria de la moda. Su amor por lo bohemio y las nuevas tendencias la impulsan a probar originales combinaciones con prendas que ya le resultaban cómodas y fashionistas. En los últimos días, disfrutó de unas "vacaciones de verano" junto a su hijo Cruz y su esposo Manu Urcera. Durante las mismas marcó algunos de los look que más se usarán en la próxima temporada, y demostró 4 formas diferentes y originales de poner al pañuelo al auge nuevamente, manteniendo su estilo personal.

Nicole Neumann

Las 4 formas distintas y originales de Nicole Neumann para llevar el pañuelo tendencia en peinados

Nicole Neumann no duda en marcar las tendencias de la moda, antes de comenzada la temporada. En las últimas semanas, se hizo un cambio de look, volviendo al rubio más fuerte y alejándose de los colores oscuros. De esta manera, abrió las posibilidades a que el peinado también acompañe a los atuendos que se prepara para cada ocasión, y que, sobre todo, siga su estilo personal durante las altas temperaturas del verano. Es así como marcó 4 formas originales de llevar el pañuelo durante los próximos meses.

Los accesorios de verano de Nicole Neumann

La modelo marcó diferentes pañuelos que la acompañaron durante todos los looks, algunos con el objetivo de protegerse del sol, mientras que otros para poder sostener su cabello durante los momentos de viento. El pañuelo "enrejado" tejido fue uno de los que más destacó durante sus sesiones de foto, por su capacidad de elevar los looks con su diseño de gorro abierto. Por otro lado, volvió a imponer el accesorio de satén con estilo bandana, volviendo a la moda de los 2000 y manteniendo la misma línea de protección contra los rayos del sol.

El pañuelo bandana de Nicole Neumann

Sin embargo, el pañuelo también puede ser usado para refrescar a cada uno, sobre todo durante las altas temperaturas. Es por eso que Nicole marcó otras dos formas, que se alejan del estilo gorro. Por un lado, lució el pañuelo como si fuera una vincha, dejando parte de tela que se fusionara con el mismo pelo rubio de ella. Por el otro, y de manera original, optó por usar el pañuelo como si fuera una propia extensión de su cabello, y se hizo una trenza cosida, mezclando los colores del accesorio con su cabello natural.

Las 4 formas de llevar el pañuelo según Nicole Neumann

Nicole Neumann es una de las modelos más observadas en redes sociales, que con su estilo bohemio y original logró reunir a una comunidad de más de 2 millones de seguidores. Entre tendencias de la moda y sus prendas favoritas, no duda en marcar e imponer lo mejor de las próximas temporadas, priorizando los colores y los diseños llamativos. Es así como se la jugó por diferentes formas de llevar el pañuelo durante el verano, y se llevó los halagos de los expertos.

