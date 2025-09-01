El look oversize de Leandro Paredes y el accesorio que lo une a Wanda Nara y Nicole Neumann

Leandro Paredes se unió a los demás jugadores de la selección Argentina para lo que será la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al mundial 2026 y, fiel a su estilo, marcó tendencia con un look oversize, cómodo y fashionista. Optó por un buzo amplio en tono taupe, remera blanca básica y jeans negros anchos con bordados blancos, una combinación que refleja la impronta urbana que lo caracteriza. Completó el outfit con zapatillas blancas clásicas, siempre presentes en el guardarropa masculino de estilo street, que aportan un toque casual pero cuidado al mismo tiempo.

El accesorio de moda de Leandro Paredes que también usa Wanda Nara y Nicole Neumann

El detalle más llamativo estuvo en su bolso negro tipo Birkin, un accesorio de lujo que no pasó desapercibido. Colgando de la cartera se pudo ver un Labubu, el muñeco de colección creado por Kasing Lung que se convirtió en objeto de deseo dentro del universo fashion y del streetwear internacional. Este tipo de accesorios, que combinan estética de juguete con diseño de alta gama, se han vuelto un fenómeno entre celebridades y coleccionistas, y suman un guiño lúdico a cualquier outfit.

Leandro Paredes

El Labubu no solo aportó un toque original al look de Leandro Paredes, sino que además lo conecta con otras figuras del espectáculo, como Wanda Nara y Nicole Neumann, quienes también han mostrado su fanatismo por estos muñecos en redes sociales, consolidando la pieza como un must del streetwear argentino e internacional. La elección de este accesorio revela que el deportista no solo sigue tendencias, sino que también participa activamente de ellas, demostrando conocimiento y estilo en cada detalle.

Wanda Nara es fanática de los Labubu

Wanda Nara es fanática de los Labubu

Nicole Neumann también se sumó a la tendencia

Es importante mencionar que la moda de los futbolistas ha evolucionado notablemente en los últimos años. Ya no se limita al vestuario deportivo ni a la clásica elegancia formal en alfombras rojas: figuras como Paredes, Messi, Rodrigo De Paul o Neymar han incorporado elementos de lujo, cultura pop y coleccionismo, convirtiendo sus looks cotidianos en verdaderos referentes. En este sentido, la combinación de ropa oversize, sneakers clásicos y accesorios de colección refleja una estética urbana moderna que mezcla comodidad con exclusividad.

Con su llegada a la concentración de los dirigidos por Lionel Scaloni, Leandro Paredes reafirma su costado fashionista. El pequeño detalle del muñeco Labubu colgado de un bolso, lo convierten en tendencia y genera qué hablar ya que, es muy conocido que estos artículos de moda son los favoritos de Wanda Nara y Nicole Neumann.

AM