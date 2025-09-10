La reacción de Florencia Bas, la mamá del Chino Darín, tras el anuncio de embarazo de Úrsula Corberó: "Qué ansiedad"

El martes 9, los usuarios de las redes sociales se encontraron con un tierno anuncio: Úrsula Corberó anunció que espera su primer hijo con el Chino Darín. La protagonista de La casa de Papel (Netflix) bromeó con que "la foto no es IA" haciendo alusión a la inteligencia artificial y sus imágenes falsas.

Este maravilloso presente que atraviesan los actores fue motivo de felicitaciones por parte de sus colegas de Argentina y España, y de millones de internautas de todo el mundo. Uno de los mensajes fue el de Florencia Bas, madre del Chino Darín y suegra de la actriz española.

El mensaje de Florencia Bas, la mamá del Chino Darín, por el embarazo de Úrsula Corberó

Ricardo Darín y Florencia Bas atraviesan momentos de mucha felicidad tras saber que su hijo, el Chino Darín, será padre por primera vez junto a Úrsula Corberó. La actriz, que lleva casi 10 años en pareja con el artista, fue la encargada de brindar la dulce noticia en su cuenta de Instagram y entre tantos comentarios, se encontraba el de su suegra.

Florencia Bas no pudo contener la emoción y en su sincero mensaje, escribió: "Me explota el corazón de alegría y amor. Los amo con mi vida a los tres". Además, reveló qué siente al saber que tanto ella como Ricardo Darín serán abuelos: "Qué locura hermosa, qué lindos y qué ansiedad".

Por último, la madre del Chino Darín halagó a su nuera y escribió junto a emojis de corazones rojos: "Felicidades para ustedes y para mí, jajaja. Lo bella que estás". Su sentido mensaje cosechó miles de "likes" y cientos de felicitaciones para ella y Ricardo porque se convertirán en abuelos por primera vez.

La tierna postal que subió Úrsula Corberó la mostraba posando en el sillón de su casa con un vestido ceñido en color blanco satinado que dejó ver su pancita de embarazada. El detalle que llamó la atención en las redes sociales fue que etiquetó a su pareja en su vientre. Por el momento, no se sabe cuántos meses lleva su embarazo ni el sexo del bebé en camino. Sin embargo, la duda más repetida por los seguidores de la actriz fue en qué país nacerá, ya que los actores, quienes llevan casi 10 años de relación, viven en Barcelona, pero visitan de manera frecuente la Argentina.

Por ahora, la pareja no responde estas preguntas y disfruta de este maravilloso presente que consolida aún más su historia de amor. De esta manera, la emotiva noticia causó la reacción de Florencia Bas, la mamá del Chino Darín, al ver que se hizo público el anuncio del embarazo de Úrsula Corberó. "Qué ansiedad", escribió con total sinceridad y felicidad.