Pampita volvió a abrir su corazón ante el público de Los 8 Escalones y habló, una vez más, de los pormenores de la convivencia con sus hijos varones. Desde que la versátil modelo comparte programa con Bautista, quien oficia de panelista, ambos mantienen divertidos idas y vueltas donde dejan entrever la complicidad que siempre los caracterizó.

En esta oportunidad, la top model fiel a su simpleza y autenticidad, contó un secreto que por muchos años tuvo muy guardado: un particular ritual que hacía con sus herederos.

Pampita contó lo que les hacía a sus hijos cuando eran chiquitos

Bailarina, actriz, conductora, modelo y mamá. Todos estos adjetivos describen a la perfección a Pampita, sobre todo el último del cual se siente orgullosa. La aparición de su hijo varón más grande en el programa como panelista hizo que se ponga más sensible y que reviva situaciones familiares-hasta ese momento- privadas.

Cada vez que la exjurado del Bailando por un Sueño lanza una pregunta a los participantes y ellos se quedan pensando, aprovecha los silencios propios de la dinámica del juego para hacer comentarios que entretengan a los espectadores. Fue en ese instante que, ante la pregunta “¿Qué porcentaje de argentinos se corta a sí mismo el pelo?”, contó en primera persona una travesura que hacía en la infancia. “Yo de chica me cortaba un poco sola. Como que me hacía un desmechado en la parte de adelante”, dijo.

Fue en este momento en el que se sinceró y confesó: “A mis hijos les corté durante muchos años, pero ahora ya no se dejan porque les corto mal”. Sin embargo, los varones no estaban del todo conforme con las acciones de su madre ya que, luego de pasar por las tijeras de la coiffeur amateur, quedaban desolados. “Yo les cortaba las puntas y quedaban como quedaban. Me salía mucho el corte taza, que me odiaban después. ‘¿Qué me hiciste, mamá?’ Han llorado por un corte de pelo que yo les hice, pobrecitos. Pero bueno, les volví a crecer, no pasa nada”, sentenció.

De esta manera, una vez más, Pampita vuelve a pasar al plano de lo privado para contar orgullosa cómo fue parte de la primera infancia de Bautista, Benicio y Beltrán. Una simpática anécdota familiar que no solo resalta lo que muchas madres argentinas hacen en el interior de su hogar, sino que, además, humaniza a una conductora a la que siempre se la ve radiante y llena de compromisos laborales.

