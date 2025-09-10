Evangelina Anderson está en el ojo de la atención mediática, tras su separación con Martín Demichelis. La modelo y el director técnico fueron protagonistas de constantes rumores de ruptura con el correr de sus años juntos, pero, en esta ocasión, confirmaron que habían decidido tomar caminos separados. En este contexto, se dio a conocer que ella habría comenzado un nuevo vínculo romántico, y que estaría lejos de ser tranquilo. Muchos periodistas comenzaron a apuntar contra un jugador de fútbol, y algunos detalles salieron a la luz.

El nuevo romance secreto y polémico de Evangelina Anderson

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis sorprendió a todos los usuarios y seguidores de las redes sociales. La noticia cayó seguida de las supuestas infidelidades del director técnico, que habrían sido la razón principal por la que decidieron tomar caminos separados. Ante esta situación, la modelo eliminó las fotos en su cuenta de Instagram, y se fue con su familia a México, donde comparte increíbles postales. Sin embargo, se volvió centro de atención mediática, cuando se dio a conocer que habría comenzado un nuevo romance.

En LAM (América), dieron la noticia de que ella se habría dado una segunda oportunidad con un jugador de fútbol, pero rápidamente salió a desmentirlo y asegurar que se encontraba soltera. En SQP (América), Yanina Latorre dio detalles de quién se trataría, y generó más polémicas de lo que se esperaba. “Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual. Tiene algo groso. No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación porque el otro estaría en pareja”, comenzó la conductora.

En esa línea, detalló: “Él habla demasiado. Ella es más recatada. A los dos famosos los presentó un amigo en común y se encontraban en su departamento. El romance estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no”. En el sitio de PrimiciasYa, aseguraron que se trataría del futbolista de la Selección Argentina y Boca Juniors Leandro Paredes. El deportista fue padre por tercera vez con su esposa, Camila Galante, y por el momento mantuvo el silencio al respecto.

Rápidamente, Evangelina Anderson habría llamado al sitio de noticia para hacer bajar la nota, situación que Yanina Latorre confirmó al aire de su programa. La modelo repitió que ella se encuentra soltera, disfrutando de sus hijos en sus vacaciones en México. Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales y periodistas siguieron apuntando en su contra, y lanzaron sus comentarios sobre el supuesto nuevo romance que estaría llevando a cabo.

A.E