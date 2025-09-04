Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi tras una nueva acusación: "Qué pesado"

Mauro Icardi volvió a realizar un fuerte descargo en sus redes sociales sobre el periodismo de espectáculo y las noticias que rodean a su paternidad y a sus hijas Isabella y Francesca. “Chimentos baratos”, estas fueron las crudas palabras del futbolista que encendieron la furia de Yanina Latorre.

A través de un posteo en la cuenta de Instagram de Sálvese Quien Pueda, la periodista lo liquidó con una lapidaria frase: “Ya no sabe qué hacer para que hablemos de él”.

Yanina Latorre liquidó a Mauro Icardi | Instagram

Yanina Latorre Vs Mauro Icardi

El vínculo de Mauro Icardi con la prensa del espectáculo está completamente tensado por su enojo contra los periodistas que llevaron a cabo la noticia de su separación de Wanda Nara y posterior romance con Eugenia “China” Suárez. Pese a recalcar en más de una oportunidad que no le interesan los rumores y las noticias que giran en torno a él y su extravagante vida sentimental, al parecer, está pendiente de las noticias de farándula.

Así lo dio a entender en un extenso posteo que realizó en las historias de 24 horas del futbolista donde afirmó: "Me quisieron hundir mediáticamente".

El descargo de Mauro Icardi | Instagram

No conforme con esto, exclamó haciendo referencia a que presuntamente Wanda Nara les envía “sobres” con dinero a los periodistas a costa de defenestrarlo a él y a su novia: "Informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre. Se van cayendo las caretas. Los que criticaron a mi pareja, los que criticaron y opinaban sin pruebas de nada, ¿ahora están mudos?".

Entre los medios señalados estaban Telefe y América TV, por lo que Yanina Latorre se puso los guantes y fiel a su estilo confrontativo, lo destrozó en X (ex Twitter): “Ya no sabe qué hacer para que hablemos de él. ‘Los programas de chimentos baratos’. Qué pesado con los sobres”.

Mauro Icardi, futbolista del Galatasaray | Instagram

Las contradicciones de Mauro Icardi entre lo que quiere que la prensa hable y lo que prefiere que se mantenga al margen, enfurecieron a Yanina Latorre que no suele caracterizarse por salir a confrontar contra aquellos que ponen en tela de juicio su credibilidad, pero lo hizo en redes sociales.“¿Será casualidad que los programas de chimentos baratos de América no dijeron nada? ¿O como les llegan los sobrecitos hacen silencio cuando les conviene? Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender la profesión a la cuál llevaron a la decadencia”, dijo sin pelos en la lengua el jugador del Galatasaray, palabras que, seguramente, en las próximas horas la esposa de Diego Latorre se encargará de hacer referencia punto por punto la forma despectiva de referirse a su trabajo.

Por su parte, mientras Mauro Icardi arremete sin piedad contra sus desertores y, sobre todo, contra Yanina Latorre, Wanda Nara vuelve a la pantalla del canal de las pelotas junto a Verónica Lozano donde anunciará los 24 participantes de la nueva temporada de MasterChef. “Se encienden las hornallas” es el lema que circula por estas horas en la programación del canal, una frase de la cual se apropió el capitán del equipo turco para atacar, una vez más, a su ex y a los comunicadores que hablaron de su vida.

NB