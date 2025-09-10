Tras su separación de Thiago Medina, Daniela Celis no dudó en canalizar toda su energía en sus diversos trabajos de streaming y redes sociales. La ex Gran Hermano mostró sus diversas sesiones de fotos, su participación en Patria y Familia, y su próxima aparición en el Gran Rex. Sin embargo, no cerró las puertas al romance, y contó en vivo lo que busca en un hombre a partir de su nueva etapa soltera. La modelos dio una lista de "requisitos para chongos", que muchos usuarios tomaron como un palito para su expareja.

Daniela Celis

La lista de Daniela Celis de "requisitos para chongos": el palito para Thiago Medina

La separación de Daniela Celis y Thiago Medina generó una gran polémica alrededor de sus seguidores. Si bien ellos aseguran que mantienen una relación por el bien de la crianza de sus hijas, en todo momento los usuarios identifican diversos palitos que se dejan entre ellos. Sin embargo, la modelo no duda en demostrar lo feliz que está en su vida, ahora que se encuentra soltera. En Patria y Familia, aseguró que no estaba buscando una nueva relación, sino que quería probar ir por un "chongueo", y marcó una lista de requisitos que los hombres deben cumplir.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas

“Hace dos semanas y media estoy más soltera. Siento que tengo requisitos diferentes a antes, pero no requisitos para enamorarme. No quiero pareja. Yo quiero vivir la vida”, expuso en el programa de streaming de Luzu TV. De esta manera, marcó una lista, que muchos de los usuarios en redes sociales notaron que eran lo contrario a lo que había sido su pareja anterior, Thiago Medina, alejándose cada vez más de la relación que mantuvieron por varios meses.

Entre los requisitos, está que esté separado hace más de seis meses, y dispuesto a vivir una aventura y eliminar los chats. "No mezclar las vidas: no busco padrastro, busco pasarla bien", agregó, en esa línea, la ex Gran Hermano. Además, expuso: “No hay tamaños, pero para mí tiene que ser ideal que el for** sea su mejor amigo. Nada de estar renegando". Los hombres que busca deben ser de su edad o más grandes, y lanzó filosa: "Necesito sí o sí que trabaje y tenga su economía”. Seguido a esto, expresó que quería que hiciera terapia. “Porque si tiene su cabeza con la salud mental cuidada, es porque se cuida entero”, dijo Celis. Finalmente, cerró la lista prohibiendo las fotografías con ella y las insistencias con responder o volverse a escribir.

Sus compañeros de Patria y Familia destacaron que la lista de requisitos era todo lo contrario a lo que es Thiago Medina, y los usuarios en redes sociales no tardaron en comentar al respecto. Muchos lo tomaron como que varios puntos podrían considerarse un palito para el ex Gran Hermano, y cómo se había comportado durante su relación. Daniela Celis es una de las modelos solteras de los últimos meses, que no duda en darle un lugar a su familia pero seguir experimentando su vida amorosa e íntima.

A.E