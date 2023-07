La vida amorosa de Lali Espósito está dando que hablar nuevamente, y es que la talentosa actriz y cantante parece estar envuelta en un misterio amoroso con un galán de Hollywood.

Los rumores no paran de circular y esta vez apuntan al talentoso actor y músico estadounidense, Ross Lynch.

Lali siempre ha sido muy reservada con su vida personal, y aunque se le han atribuido romances con varios colegas del medio, nunca confirmó ninguno de ellos. La diva argentina ha dejado en claro que está en una etapa de experimentación y diversión, disfrutando al máximo su soltería y sin atarse a compromisos.

Pero el intercambio 2.0 entre ella y Ross Lynch hizo que las versiones sobre un romance comenzaran a sonar con fuerza entre sus fans. "Lali se fue recontra mundial", escribió la periodista Cande Mazzone, dando cuenta del intercambio entre la artista y el galán estadounidense.

Lali Espósito confirmó que está enamorada

No hace mucho, Lali Espósito hizo declaraciones en una entrevista afirmando estar enamorada, pero no soltó el nombre de la persona en cuestión. Como era de esperarse, sus fieles seguidores se pusieron en alerta máxima, y las sospecha sobre Ross Lynch se incrementaron.

El actor estadounidense, de 27 años, es reconocido por su papel en la serie de Netflix "Chilling Adventures of Sabrina", entre otros trabajos destacados como también "My frind Dahmer". Lynch también es un talentoso músico, siendo miembro fundador de las bandas de pop rock R5 y The Driver Era.

El ida y vuelta de likes en redes sociales entre Lali y Ross ha desatado un gran revuelo entre los fans de la cantante, especialmente luego de que trascendiera que ambos se siguen en Instagram.

