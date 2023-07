Moria Casán no tiene pelos en la lengua, por algo le dicen la Lengua Karateka. Normalmente con sus picantes opiniones se mete en los escándalos más complicados. Recientemente, Nacha Guevara fue a Noche Al Dente y apuntó contra Lali Espósito al tirar un ácido comentario sobre la salud mental, poco tiempo después de que la cantante reconociera sus luchas con ella. Ahora, la diva argentina salió en defensa de la joven artista.

La buena relación entre Moria Casán y Lali Espósito es conocida por todos ya que ambas lo hacen público. Por eso, no sorprendió cuando la jurado del Bailando 2023 se metió en el enfrentamiento que inició Nacha Guevara en el programa de Fer Dente. De hecho, recientemente colaboró con ella para una canción, que por supuesto tuvo un asombroso éxito.

Moria Casán se metió en la pelea entre Nacha Guevara y Lali Espósito

En Intrusos fueron a buscar a Moria Casán para que opine del tema, y a ella no le cuesta mucho das sus más sinceras visiones sobre los temas de la farándula. "Nacha la criticó a Lali Espósito. Dijo que estaba agrandada", le contó el notero del programa de Flor de la V. La vedette mantuvo durante muchos años buena relación con Nacha Guevara, aunque hace algunos años que están distanciadas por un conflicto que tuvieron.

Sobre lo que le comentó el periodista de Intrusos, Moria Casán no dudó en responder con toda la acidez que la caracteriza. "No, Lali Espósito es lo más, no puede decir nunca Nacha... si hay alguien que no es agrandado es... La que está grande es Nacha, ella está grande", lanzó sobre el comentario que hizo Nacha Guevara en Noche Al Dente.

Por último, Moria Casán le dedicó unas tiernas palabras a Lali Espósito y cerró su opinión frente al conflicto que tuvo con Nacha Guevara. "No está agrandada, no debe haber tenido tiempo de contestarle, porque es lo más accesible, lo más amoroso y lo que menos se cree el monstruo de estrella que es, sin padrinazgo, sin multiempresas y a pulmón", expresó.

NL.