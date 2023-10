Flor de la V se encuentra en boca de muchos programas de espectáculos, especialmente entre sus colegas, que la acusan de ser mala compañera y tener un accionar feo. Todo empezó cuando Lucas Bertero reveló que la conductora lo echó de Intrusos, cuando él trabajaba allí: "Quiero que la gente sepa realmente quién es. Es muy grave lo que a mí me hizo", manifestó, visiblemente enojado.

‘’Un día me bloqueó de las redes y de WhatsApp y cuando llegué a mi casa le avisé a la producción. Ahí supe que no volvía más. Fue por un capricho, por maldad, por ser mala gente. Ella me quería afuera si o si, por un motivo que yo voy a contar", expresó el periodista y agregó: "Hubo maltrato y la que me echó, la que pidió mi cabeza, fue Florencia de la V".

Ahora, fueron muchos los periodistas que apuntaron contra la conductora, desde Ángel de Brito, Cinthia Fernández, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, y Marcelo Tinelli, quien le tiró un fuerte palito en los últimos días. Sobre este contexto, Yanina Latorre sumó fuerte dato que podría poner en crisis a Intrusos.

Qué pasa entre Marcela Tauro y Flor de la V

Al parecer, De la V no quiere más a Marcela Tauro entre los panelistas, cabe recordar que, la periodista suele ser su reemplazo como conducción cuando no puede estar presente o si se toma vacaciones.

Desde su programa de radio en ‘’El Observador’’, Latorre explicó que se viene un enfrentamiento fuerte y puede tener repercusiones: "Ellas todavía no lo dicen, pero entre Tauro y ella está todo mal", comentó. Cabe destacar que recientemente Marcela reveló que está todo bien entre ellas tras su fuerte pelea.

Y la panelista continuó: "Pensá que ella no tiene poder para echar a Tauro", sobre las intenciones de echar a Tauro de Intrusos: "Tauro tiene como, no sé, 30 años en el canal", sostuvo.

Finalmente, Yanina Latorre enumeró a quienes a Flor de la V logró quitar de su camino : "A Nancy Duré le fue más fácil y con Lucas sostiene, yo estoy repitiendo lo que contó Lucas, las palabras de Lucas, que ella habría pedido de no estar más", cerró sobre Marcela Tauro.

