Flor de la V se encuentra en el ojo de la tormenta y siendo criticada por muchos de sus colegas. Todo empezó a raíz de que Lucas Bertero la acusó de dejarlo sin trabajo, cuando era parte de Intrusos: "Quiero que la gente sepa realmente quién es. Es muy grave lo que a mí me hizo", expresó en una nota.

‘’Un día me bloqueó de las redes y de WhatsApp y cuando llegué a mi casa le avisé a la producción. Ahí supe que no volvía más. Fue por un capricho, por maldad, por ser mala gente. Ella me quería afuera si o si, por un motivo que yo voy a contar", explicó el periodista y continuó: "Hubo maltrato y la que me echó, la que pidió mi cabeza, fue Florencia de la V", aseguró.

Flor de la V y Lucas Bertero

Esto no hizo más que encender una polémica que estalló en los medios, ya que se le sumaron fuertes declaraciones de Ángel de Brito, Cinthia Fernández, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, al apuntar contra la conductora e inculparla de ser ‘’mala compañera’’.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la ausencia de Flor de la V en Intrusos

En la mañana de hoy miércoles, en Bien de Mañana conducido por Fabián Doman, revelaron que la conductora de Intrusos estaría pasando por un fuerte cruce con Marcelo Tinelli, tras una indirecta que le dedicó y que quedó resonando.

"Marcelo le tiró un palito a Flor de la V por los feriados al aire que ella no fue a laburar. Ella se fue a descansar, se tomó el fin de semana XXL y a Marcelo parece que eso mucho no le gustó", explicó Damián Rojo, sobre el motivo de la indignación del conductor del Bailando 2023.

Y continuó el panelista: "Él al aire tiró algo así como que se fue a descansar y no laburó. La cubrió Marcela Tauro", concluyó sobre Flor de la V y Marcelo Tinelli.

D.M