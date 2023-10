Flor de la V protagonizó un fuerte escándalo luego de que Lucas Bertero realizara un fuerte descargo contra ella en sus redes sociales. Ahora fue Marcela Tauro, quien salió a dar su opinión sobre lo sucedido luego de haber tenido una discusión con la conductora hace un año.

En una nota con Socios del Espectáculo, la panelista reveló cómo está su relación con Flor: “Mi experiencia con ella (por Flor de la Ve) es correcta. Trabajamos bien, ahora más cómoda. El año pasado tuvimos un encontronazo que se hizo público y que ya está. Salvando eso, está todo perfecto. Después de eso hablamos y hoy está todo impecable”.

Imagen reciente de Marcela Tauro.

Sin embargo, rápidamente aclaró que no tiene ningún problema con la conductora: “Salvando eso, está todo perfecto. Después de eso hablamos y hoy está todo impecable”.

Imagen reciente de Flor de la V.

Por último, Marcela Tauro compartió que ella trabajaba con ellos cuando ocurrió la fuerte pelea de Lucas Bertero y Flor de la V: “Yo estaba ese año, Lucas trabajaba acá (en Intrusos). Fue la experiencia que él vivió, la pasó mal, se fue. Él hacía rato que tenía ganas de hablar y está bien que lo haya hecho en el momento que pudo”.

¿Qué dijo Cinthia Fernández sobre Flor de la V luego del posteo de Lucas Bertero?

En una nota con Socios del Espectáculo, la panelista decidió apuntar contra la reconocida conductora: "A mí, (Flor) me sacó. Lo que pasa, que como Gerardo Sofovich no está vivo, no lo puede contar. Yo estaba en la obra El Champagne las pone mimosas y estaba seleccionada para hacer El Champagne de Córdoba. Gerardo me contrató, yo estaba contratada para el bowling, algo así era, antes se hacía como combo cuando trabajabas con Gerardo, te hacía tele, teatro y todo eso”.

Para cerrar el tema, Cinthia Fernández dio más detalles sobre el episodio que vivió con Flor de la V: “Ella automáticamente levantó el teléfono y dijo ‘a esta no la quiero en el elenco’. Me llamó Gerardo personalmente y me dice ‘nena, ¿qué hiciste?’. Y nada, me la tuve que fumar. ‘Yo no te quiero perder’, me dijo Gerardo. ‘Te quiero pasar para el elenco de la gira’. Lo que pasa es que yo tenía creo que 17 años como mucho y tenía todo un tema porque hacía gira con mis viejos de temporada porque era una nena”.

J.C.C