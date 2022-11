Ángel De Brito se refirió a la posibilidad de que Cinthia Fernández vuelva a LAM

Ángel De Brito aprovechó este lunes feriado para responder preguntas de sus seguidores a través de las Historias de Instagram. Fue el mismo conductor quien abrió una caja para que le envíen consultas. "Ángel responde", escribió.

Entre las varias que recibió, una de ellas era sobre la posibilidad del regreso de Cinthia Fernández a LAM.

"¿Vuelve Cinthia a LAM?", decía la preguntas. Y Ángel De Brito respondió: "Me gustaría".

De esta manera, el presentador dejó en claro que no está cerrada la puerta y que quizás en algún momento se cumpla el pedido de varios fans de la panelista que vienen pidiendo su vuelta desde hace tiempo.

Ángel De Brito también contó en sus Historias de Instagram que LAM no se toma vacaciones. "Pía se toma esta semana. Las demás ya se tomaron", aclaró. Otra consulta con respecto al programa fue si sumaría a alguna participante de Gran Hermano como angelita. Y contestó: "Ninguna por ahora".

Ángel de Brito habló de LAM y sorprendió por su futuro en América: "No puedo..."

Días atrás, Ángel De Brito habló del futuro de LAM en América y sorprendió con su respuesta. El conductor se refirió a las constantes críticas hacia la emisora y generó dudas sobre su futuro en el canal.

En su clásico Ángel Responde, el periodista contestó las dudas sobre el 2023 y qué va a hacer con su ya clásico programa. "¿Siguen en el verano o cortan en enero?" le preguntó un seguidor al periodista. "No puedo confirmar 2023", disparó el conductor.

Luego, otro usuario se refirió a las quejas al aire que Ángel de Brito hace sobre la producción de América. "Se te nota harto". le dijeron y Ángel de Brito respondió: "Considero que si criticamos a otros programas también puedo criticar al mío al aire y en las redes. Lo hice toda la vida. Pero son todos muy sensibles a la crítica, se ofenden, se quejan y piden que no lo haga más. Yo trabajo profesionalmente y cuando las cosas no se piensan y realizan como es, no me gusta. Lo digo cien veces en privado y después recién en público. Estoy feliz con LAM y América", disparó.

Ángel de Brito también habló sobre el panel que tendrá LAM en 2023. "¡Qué angelita se queda el año que viene? Que Yanina quede" le consultaron en Instagram y él respondió: "No lo voy a contar por acá. Todavía", dijo.