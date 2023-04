La tristeza de Felipe Fort por la ausencia de su padre: "Un vacío enorme"

Felipe Fort abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las Historias de Instagram. Allí recibió consultas de todo tipo, especialmente sobre sus gustos y proyectos.

Sin embargo el mensaje que más llamó la atención fue el de un seguidor que notó que había estado un poco desanimado. El hijo de Ricardo Fort no sólo se lo admitió sino que también contó las razones.

Felipe Fort y Ricardo Fort.

"¿Estás bien? Porque vi un posteo el otro día y me gustaría saber si está todo bien crack. Saludos", le preguntó uno de sus followers a Felipe Fort.

Por su parte, el ahora empresario, respondió con una foto junto a su padre: "Caí en una tristeza bastante fuerte por pensar en que las cosas que hago no se las voy a poder mostrar a él". Y agregó: "Ni tampoco preguntarle algo o hacer cosas con él".

Seguido a esto, Felipe Fort señaló: "Y quise escribir un poco de lo que siento para calmarme un poco. Que simplemente es un vacío enorme en el corazón". Y cerró: "Pero ya estoy bien", junto a una sonrisa.

De esta manera, el hermano de Marta Fort dejó en claro que el dolor por la ausencia de su padre sigue intacto como el primer día.

Felipe Fort confesó que le gustaría tener el físico de Ricardo Fort

En junio pasado, Felipe Fort también abrió la cajita de preguntas y respuestas de Instagram y desde Estados Unidos, compartió con sus seguidores de esta red social, sobre sus anhelos de llegar a parecerse físicamente a su padre, el ya fallecido, Ricardo Fort.

Uno de los usuarios en Instagram le preguntaron a Felipe Fort si le gustaría llegar a tener el físico que tenía su papá. Sin darle mucha vuelta al asunto, el hermano mellizo de Marta Fort le dio respuesta a esta interesante pregunta de su seguidor.

"Me encantaría, falta un entrenador, un nutricionista y ganas, porque solo, cuelgo una banda". La respuesta la dio con una foto de fondo en su historia, en la que se le puede ver a toda plenitud, el físico con el que gozaba el mediático millonario.

Fort también sorprendió al revelar que mide 1.80 cm y que calza 44. Con estos datos y como él bien lo dice, con los tres puntos a tener en cuenta para aumentar su masa muscular, es muy probable que con el tiempo logre un mayor parecido a su padre.

Felipe Fort fue consulta sobre la forma en la que se viste, en especial, por su estilo elegante a la hora de elegir sus looks. A esto, el hijo de Ricardo Fort respondió: "Simplemente, me gusta vestirme bien y me siento cómodo vistiéndome como me visto".