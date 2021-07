La Voz: aseguran que nació un romance entre participantes del certamen

La nueva edición de La Voz Argentina logró posicionarse como el gran éxito de las noches en la pantalla de Telefé, y cada programa genera mucha repercusión en cuanto a las historias de los participantes, los rumores sobre acomodo y polémicas por los dichos de los jurado. En esta ocasión se descubrió que dos participantes del certamen tienen un amorío que ya no ocultan.

Se trata de Santiago Manrique, el joven cantante y guitarrista nacido en Brasil, que cautivó a los jurado de La Voz Argentina. Con su brillante versión de “Neon” de John Mayer, Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky, y Soledad, se dieron vuelta y el participante terminó eligiendo al suegro de Stefi Roitman.

Luego de su excelente performance, se supo que el participante está vinculado con la participante Jacinta Sandoval, la chica que ingresó al programa cantando su versión de “Stand by Me” de The Beatles. Según informó la revista Parati, Santiago Manrique y su amigovia, son parte del emprendimiento “Chapa y Pintura”, que realiza distintos tratamientos de belleza. Y si esto no fuese poco, desde antes del inicio del programa, ambos comparten todo lo que hacen (juntos) en redes sociales.

En una conversación con Marcelo Polino, el participante confesó desde cuándo se conocen con Sandoval: “Yo a Jacinta la conocí en 2019 en el casting de La Voz. Después empezamos a hacer música juntos, y empecé a trabajar con ella en la pandemia”. Y sobre el vínculo que los une agregó: “Hacemos de todo juntos”.

En el programa de Intrusos, por la pantalla de América, Rodrigo Lussich confirmó la noticia, y agregó un dato picante que sacudió las redes sociales, y es que Santiago también tiene un disco grabado.

Jacinta Sandoval, la participante que ingresó al certamen siendo amiga de Stefi Roitman:

Jacinta Sandoval deslumbró al jurado con su versión de “Stand by me” de Los Beatles. La joven obtuvo los votos de Ricardo Montaner y Lali Espósito, y finalmente decidió ir con el equipo del padre de Mau y Ricky.

Jacinta Sandoval, la participante que ingresó al certamen siendo amiga de Stefi Roitman

Si bien la participante sorprendió con su talento, en las redes sociales se descubrió un dato revelador. Parece que Jacinta llegó al casting del ciclo de Telefé ya que es amiga de Stefi Roitman, pareja de Ricky Montaner. Las versiones salieron a la luz, ya que se filtró un video de Instagram de Stefi Roitman en el que aparecen ambas. En la historia, se observa que la novia del jurado de La Voz Argentina es íntima de Jacinta e incluso concurrió a su centro de belleza.

La joven, dueña de una voz privilegiada, tiene un emprendimiento llamado Chapa y Pintura, en el que realiza distintos tratamientos de belleza para pestañas y cejas. En distintas ocasiones, Stefi etiquetó la marca de la participante de La Voz en sus historias. Hasta ahora no hubo un comunicado oficial por parte de la producción de La Voz Argentina.

