Ladroncitas: Cinthia Fernández confesó que sus hijas roban en las jugueterías

Hoy "Los Ángeles a la Mañana" el programa conducido por Ángel de Brito comenzó con todo cuando el conductor mostró una foto de Luciana Salazar en un supermercado junto a su empleada doméstica vestida con un típico vestuario rosa y las críticas le llovieron a la modelo y conductora. Pero el hecho más gracioso se dio cuando él le preguntó a Cinthia Fernández si ella hacía lo mismo y la angelita contó que a veces necesita ayuda ya que va con sus tres hijas y reveló que le salieron "mecheritas" porque roban en la juguetería.

Ángel le preguntó cómo hacía ella si la obligaba a su ayudante a vestirse así como mostró en la foto de Salazar y Cinthia le dijo que no que ella va al súper con Bella, Charis y Francesca y que a veces le pide ayuda a Carmen pero que ella no usa traje de empleada. ¿Afanan las nenas? quiso saber el conductor y allí se desató un gracioso momento.

"Yo he ido con Carmen y voy con las tres nenas. ¿Si afanan? en el súper no pero han afanado en la juguetería sin que me de cuenta, obvio. Y son buenas mecheras eh, afanan en las jugueterías bebés que más o menos hay que donar un riñon para comprarlos. Viste que el coche de las nenas tiene un baúl (por llamarlo de alguna manera) grande y agarraron un bebe de color negro igual a la fonda del carrito y me lo encontré en mi casa. Son bravas", dijo Cinthia a pura carcajada.

¿Reconciliados? Apareció una foto de Cinthia Fernández cenando con Martín Baclini

Desde que se separaron en 2019, Cinthia Fernández y Martín Baclini han pasado por todos los estados por los que una expareja puede pasar, el amor, el odio, las criticas, los pases de factura. De todo. Pero ahora desde hace un tiempo soplan vientos de amor entre ambos y ninguno de los dos escatima en elogios para el otro.

De hecho el empresario la incluyó en su testamento y ella dice que usa el departamento y la cochera de él. Ahora en las últimas horas apareció una foto desde la cuenta de Instagram @chismesdeker que los muestra muy juntos cenando en un reconocido restó el domingo. ¿Se viene la reconciliación?

Baclini por su parte eludió el tema y le dijo a Ciudad.com: “Cinthia estaba cenando con amigos en el restaurante que queda debajo de mi departamento. Yo simplemente bajé a saludarla porque nos llevamos muy bien”. Ante la consulta, el empresario luego aclaró: “Ella cenó con sus amigas y se fue a su casa. No subió hasta mi casa”. ¿Le creemos?

Cinthia siguiendo la línea de Martín explicó: “No me ‘pasaron cosas’ cuando lo vi a Martín”. Luego la angelita "Los Angeles a la Mañana" contó: “Fui a comer con los papás del colegio de las nenas y estacioné en la cochera para visitas del edificio donde vive Martín. Después me fui”.