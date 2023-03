Lali Espósito: Cuál es y cuanto cuesta su perfume favorito

Lali Espósito es sin dudas una de las artistas del momento en todo Latinoamérica y sobre todo en Argentina. Hace algunas semanas, la cantante, en el canal de Vogue Spain, reveló qué objetos no pueden faltar en su cartera cuando está de viaje y mostró cuál es su perfume favorito, uno de sus secretos mejores guardados.

“Quiero que valoren este momento porque yo no suelo decir qué perfume uso” admitió antes de revelar su fragancia favorita. “Pasa algo muy bonito, bah que a mí me gusta que suceda, que es que la gente cuando me saluda me dice ‘esto es olor a vos’ así que ya no lo voy a poder cambiar”, comenzó diciendo Lali Espósito en este mano a mano.

Con gran ansiedad, la cantante argentina reveló su secreto. “Lo uso hace muchos años, es un Dolce & Gabbana”, comentó con el pequeño frasco entre sus manos. Se trata, más precisamente, del “The only one” de la famosa marca italiana y cuesta alrededor de $44.500 pesos argentinos.

“The only one” el perfume de Lali Espósito. Fuente: Redes Sociales

Cerca del final, Lali Espósito mostró su ‘coreografía’ a la hora de ponerse perfume en diferentes partes del cuerpo. Además, aclaró: “Tiene power, es fuerte, no me gustan tan de veranito, fresquito, como que tengan más cuerpo, que lo sientas y no se parezca a otro”.

Qué significa el tatuaje de libélula que tiene Lali Espósito

Lali Espósito se ganó el corazón del mundo entero y cada cosa que hace es noticia. En los últimos días se viralizó un video en el que la artista cuenta el motivo por el cual decidió tatuarse una libélula.

El video fue compartido por American Tattoo, el estudio en el que la cantante dejó dicho diseño marcado en su piel.

Lali Espósito tiene tatuada una libélula en su piel y fue ella misma quien contó el motivo. Lo cierto es que durante uno de sus primeros shows grandes, dicho insecto se pasó todo el evento sobrevolando su cabeza.

Algunos días después, la joven se encontraba en un estudio cerrado brindando una entrevista y el periodista le consultó si ella creía en vidas pasadas y en el concepto de la reencarnación. En ese mismo momento, Lali asintió y respondió que sí mientras que, inmediatamente, apareció una libélula y comenzó a volar por encima de su cabeza.

A raíz de esto, decidió buscar qué significaba dicho insecto y descubrió que uno de los significados clásicos es que se trataba de un insecto que se tatuaban los samurais a modo de defender a su pueblo y a su gente.

Sin embargo, el significado que más resonó con Lali Espósito fue que cuando una libélula se encuentra sobre tu cabeza quiere decir que te está protegiendo porque sos un ser que tiene luz y que venís al mundo a brindar esa luz.