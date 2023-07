Lali Espósito habló sobre salud mental y lo difícil que fue parar: "Entendí que no soy una superheroína"

Lali Espósito es una de las artistas más multifacéticas de la escena local. Con una gran proyección en el mundo de la música y la actuación, la joven no deja de conquistar a todo el mundo.

Sin embargo, y a pesar de ser imparable, la cantante reveló recientemente que sufrió ataques de pánico que la obligaron a bajar las revoluciones en su alocada agenda.

En una nota con un youtuber mexicano, Lali habló sobre lo mal que la pasó en 2022 cuando empezó a sufrir el peso de sus responsabilidades. "El año pasado empecé a reacomodar mi manera de ver el trabajo. Por primera vez en mi vida entendí que no soy una super heroína. Este laburo es así, te come. Decís hago la serie que está buena, la música está buena, soy feliz con esto, qué suerte que lo puedo hacer... pero cuando te da taquicardia y te tiemblan los brazos te decís 'esto es raro'", comentó Espósito con total sinceridad.

"Ahí entendí que no estaba mal decir 'no puedo'", agregó y luego desarrolló: "Yo primero tuve que aprender a decir que 'no', algo que me costaba mucho y después, casi a mis 30, aprendí el 'no puedo'. Me había acostumbrado a decir que podía con todo, con muchas cosas locas a la vez, pero descubrí lo importante que es preservar mi psiquis", destacó Lali.

"Tengo que cuidarme y agradecerme por todo lo que mis pies y mi voz bancan. Pedir ayuda al que tenés al lado", agregó la artista, valorando también el increíble apoyo que recibe constantemente de su equipo.

La salud mental en los famosos: el caso de Tini Stoessel

La cuestión de la salud mental comenzó a ser más relevante en las últimas semanas cuando surgieron los casos de Alejandro Sanz a nivel internacional, y de Karina La Princesita y Tini Stoessel, a nivel local.

De hecho, fue Tini quien reconoció que previo a comenzar su gira por España, batalló con la depresión y la ansiedad. “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, confesó.

“Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, agregó Tini Stoessel durante su primer recital, confirmado su difícil situación

Tras esto, también surgió un video en donde se la podía ver a la cantante tratando de componer su calma de cara a la apertura de su show que obviamente preocuparon a sus fans, incluso, algunos cuestionaron si debía continuar o no con su gira.

