Lali Espósito se encuentra de gira musical por Europa con Disciplina Tour, luego del mal momento que vivió en Vienne, Francia, por un incidente técnico, se digirió a Madrid, España para deleitar a sus fanáticos con mega show. Además, brindó una divertida entrevista al programa Reyes del Palique, con la conducción de Raquel y Albert.

La cantante argentina se sometió al polígrafo de la verdad, como todos los invitados que pasan por el programa con el fin de detectar mentiras a medidas que le van realizando preguntas, que pueden ser desde su vida personal hasta alguna consulta picante.

Lali en Francia

En está ocasión Lali demostró que siempre respondió honestamente hasta que llegó el final. La prueba se basa en colocar la mano sobre el polígrafo y este emite un shock de electricidad que se siente como una vibración en el cuerpo cuando la persona está mintiendo.

Las respuestas de Lali Espósito

‘’¿Es verdad que te molesta que te emparejen con personas diferentes cada dos por tres?’’, le consultó Raquel y la cantante asintió, luego el polígrafo afirmó su respuesta. Inmediatamente, los conductos se sorprendieron al notar que Lali estaba contestando con sinceridad.

Acto seguido, Albert redobló la apuesta con el ámbito amoroso, vale recordar que, desde hace tiempo no se le conoce una pareja formal a Lali, aunque recientemente fue vinculada con el cantante Rels B y Eial Moldavsky: ‘’Sin revelar nombres ni nada, ¿Estás un poco enamorada actualmente de alguien?’’, preguntó el conductor.

Lali en Reyes del Palique

‘’Sí’’, respondió Lali mientras miraba curiosamente el aparato que no emitió ningún tipo de sonido. Nuevamente, los conductores quedaron anonados y se jactaron de que siempre tenían invitados muy mentirosos: ‘’Es que sí, es cierto’’, insistió la compositora.

Finalmente, Albert y Raquel indagaron por última vez, mientras rogaban que mintiera: ‘’¿Nos has mentido en algo hoy?’’, a lo que Lali negó rotundamente. Pero el polígrafo de la verdad, rápidamente vibró entre sus dedos y ella expresó: ‘’Ay, me vibró el dedo, la puta que lo parió, tenía maldad esto, al final. Chicos, yo creo que no les mentí en nada. Se ve que sí’’, se excusó Lali Espósito.

D.M