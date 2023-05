Lali Espósito apuntó contra el famoso músico que la trató de "grasa"

Lali Espósito fue noticia últimamente porque fue criticada por Maxi Trusso, un cantante. El músico fue punzante y la trató de ser "el máximo exponente de la grasada". Normalmente, la cantante hace oídos sordos a las críticas y se concentra en el éxito que tiene todo lo que hace. Sin embargo, esta vez no se quedó callada y decidió utilizar su Twitter para descargar su ira y contestarle, pero utilizando el humor que la caracteriza.

La primera crítica de Maxi Trusso hacia Lali Espósito fue en una entrevista con One Plus, en la cual se encargó de criticar la música de la cantante. "Escucho a Lali, ¿Cómo esos giros tan feos? Más feos no había". Después, la siguió en un móvil con Intrusos. "Esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz", dijo con sarcasmo.

Lizardo Ponce se cruzó con Maxi Trusso por criticar a Lali

Pero esto no fue lo más terrible que dijo sobre Lali Espósito. También dijo: "Lali, como dije una vez, es un lindo pony, una linda chica, se está esforzando por cantar bien. Vení con nosotros, tomá unos whiskies y hacemos algo lindo. Ella es el máximo exponente de la grasada".

Lali Espósito le respondió a Maxi Trusso

Entonces, frente a estos comentarios desubicados de Maxi Trusso sobre su música, Lali Espósito recogió el guante y contestó en Twitter, usando una referencia a Moria Casán. "Este moment no puede ser más, ¿quienes son? jajajaja. Besitos", escribió la cantante, haciendo referencia a su canción inspirada en la icónica frase de la diva argentina.

Lali Espósito y Rels B fueron capturados in fraganti

Lali Espósito y Rels B se encuentran en el centro de una tormenta mediática, luego de que surgieran rumores de un acercamiento amoroso entre los cantantes. El pasado 10 de mayo se conoció que la ex Chiquititas se encuentra visitando México, específicamente en una de islas paradisiacas de la nación azteca.

Rels B y Lali Espósito en el mismo barco

Es importante recordar que la información se filtró a través de Twitter por medio de una usuaria, quien compartió una captura de una conversación de WhatsApp con su padre en la que le aseguró que había visto a Lali Espósito muy cerca de Rels B. "Mi papá trabaja en una empresa de yates en México, y me manda un audio muy tranquilo diciéndome que están LALI Y RELS B EN UN BARCO CON ELLOS y que andan a los besitos", escribió dicho perfil.

El romance entre Lali y Rels B

Tras esto, los fanáticos de ambos estallaron de emoción ante la posibilidad de un romance entre Lali y Rels B. Ahora, en las últimas horas, Juariu reveló en su cuenta oficial de Instagram una prueba fidedigna que deja in fraganti a la parejita, puesto que, es una evidencia de que sí se encontraban en el mismo barco, lugar que describió el padre de la usuaria que publicó el chat en Twitter.

NL.