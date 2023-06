La China Suárez está nuevamente soltera y preparada para disfrutar de las playas brasileras. Tal es así que compartió unas imágenes desde el país vecino y dio mucho de qué hablar. Sus seguidores se refirieron a las estrías en su cuerpo y la actriz fue contundente con su respuesta.

“Alto riesgo”, escribió la China Suárez junto a las imágenes que publicó a través de su Instagram. La ex de Rusherking lució un traje de baño en una tonalidad roja muy vibrante, posando junto a una bandera del balneario.

La China Suárez en Brasil.

El posteo consiguió muchísima repercusión, con muchos de los usuarios de la red social elogiando su look y belleza singular. Una de las seguidoras, sin embargo, decidió enfocarse en una particularidad que notó en las imágenes. Es que la China Suárez decidió no alterar las fotos y mostrarse al natural. “Gracias por no editar estrías”, le comentó.

El comentario sobre las estrías de la China Suárez.

Sin dudarlo dos veces, la actriz de Objetos respondió a esto, mostrándose muy feliz y relajada por las marcas en su cuerpo. “Pa quéee. Las tengo desde los 15 años, jaja ya hasta me encariñé”, escribió la China Suárez, evidenciando la aceptación que tiene con su cuerpo.

La China Suárez conquistó Brasil de la mano de Carolina Herrera

La actriz se encuentra en las playas tropicales del país vecino disfrutando y trabajando a la vez, dado que fue invitada por Carolina Herrera para asistir al desfile de la firma. Sin dar un paso en falso, la China Suárez deslumbró con uno de los modelos de la marca.

El look de la China Suárez por Carolina Herrera.

Se trató de un vestido muy elegante con un escote en V en negro, sin embargo, el gran detalle son sus rayas verticales blancas que comienzan a aparecer a partir del busto y caen en un efecto acampanado. Para completar su look, la China Suárez sumó unos lentes XL de Carolina Herrera negros, con strass plateado.

