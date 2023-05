Maxi Trusso recientemente apuntó contra Lali Espósito, una de las máximas exponentes del pop en Argentina. El DJ revolucionó las redes sociales al definir a la querida artista como "máximo exponente de la grasada". Luego Pepo Ferradas, manager de la cantante, decidió salir a esclarecer por qué el artista estaba enojado.

El músico había expresado: "La música de hoy es un derivado de redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio directamente por la música. Va a volver la música, esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz. Tini (Stoessel) me parece divina, muy copada, una influencer, lo que quieras… Pero no son rockers".

El manager de la cantante, decidió salir a esclarecer la situación.

Sus declaraciones provocaron una gran repercusión en el mundo del espectáculo, sin embargo, Lali decidió no hablar al respecto. El que sí lo hizo fue Pepo Ferradas, el mánager de la actriz, que confesó el verdadero motivo por el cual Trusso estaría enojado con Espósito.

El comentario de Ferradas.

"Suena a un artista enojado porque Lali no quiso cantar en su disco", escribió picante el representante, dando a entender que los músicos ya se habrían contactado entre sí para una posible colaboración, pero Lali no habría aceptado trabajar con Maxi.

¿Qué más dijo Maxi Trusso?

"La música de hoy es un derivado de redes sociales, de programas de televisión... La música de antes era una búsqueda y un sacrificio directamente por la música. Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Charly García dejaron su vida en esto, estos flacos van a la guita directamente", expresó Maxi Trusso al ser entrevistado en Intrusos.

Luego aseguró: "Va a volver la música. Estos tres fenómenos raros que la verdad que no... Perdón que lo diga así, las chicas son divinas: Lali me parece divina, una gran actriz, Tini me parece divina, una copada, una influencer, lo que quieras, pero no son rockers. Perdón, si los ve Cerati diría lo mismo".

Por último, Trusso definió a Tini y a Lali de la siguiente manera: "Son artistas del mundo moderno, son influencers y son esto, pero no son rockers... El rock and roll no está ahí, el rock and roll es chocar con la desgracia y estos no chocaron con la desgracia. Cómo va a estar en la música, si vos no sufriste. No es culpa de las chicas, ellas no tienen nada que ver, ellas son divinas, son muy lindas".