Juliana Diaz anunció anoche en sus redes sociales que había puesto fin a su relación con Maxi Guidici. Sin embargo, durante la madrugada, Maxi fue ingresado de urgencia en el Hospital de Ramos Mejía con un diagnóstico de intento de suicidio.

Maxi Guidici

Una vez que se hizo público lo ocurrido con Maxi, se supo que Juliana fue quien llamó a la ambulancia del SAME y se revelaron algunos pedidos que hizo para preservar la confidencialidad del tratamiento de la noticia y la privacidad de él.

En primera instancia, la periodista Pía Shaw compartió en A la Barbarrosa que Juliana se puso en contacto con ella mediante un mensaje en el que escribió: “Me están matando a preguntas y llamadas. La familia se está ocupando de Maxi, él está bien, no sé bien qué pasó. No me quiero meter, hablen con la familia".

Juliana Díaz

Finalmente, el portal de entretenimiento, TeleShow, compartió la petición que la bailarina del Bailando 2023 hizo a sus ex compañeros de Gran Hermano. Les solicitó que, por favor, no hicieran declaraciones públicas ni comentaran la situación que Maxi está atravesando.

El alarmante informe policial sobre el intento de suicidio de Maxi Guidici

En las últimas horas, la salud de Maxi Guidici ha generado preocupación. El exconcursante de Gran Hermano 2022 fue hospitalizado de urgencia, y ahora se han revelado detalles impactantes de su situación.

“Quiero ser muy cuidadoso con cómo se da esta información. Lo internaron, está con cuidados especiales, policiales. Ay, no sé cómo decir esto. Pero habría tomado medicamentos de más”, mencionó Pampito en Mañanísima.

Maxi Guidici

“Nuestra productora Euge le mandó un mensaje y él le contestó. Le puso ‘gracias, la estoy pasando mal, pero nada fuera de la vida‘", añadió. “A lo mejor quiso tomar algo para tranquilizarse y lo tomó mal. No hay que hacer esas cosas”, concluyó Pampito.

Maxi Guidici está, actualmente, fuera de peligro, pero deberá recibir atención psicológica. Juliana Díaz, por su parte, no dio nuevas declaraciones ni se volvió a pronunciar acerca del trágico hecho.

SDM

Línea 135

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende 18 horas diarias (consultar horarios en la web), de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.