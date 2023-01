La pareja del actor Facundo Arana y la modelo María Susini disfrutan del verano instalados en Mar del Plata junto a sus tres hijos: Yaco, India y Moro. Si bien Arana y Susini son muy cuidadosos a la hora de exponer la intimidad de su vida familiar, recientemente el padre del clan subió a su cuenta de Instagram una imagen en donde se los puede ver a los chicos, ya crecidos, muy parecidos al padre y casi llegándole a su misma altura.

A principios del mes pasado hubo algunos rumores de separación entre Arana y Susini, sin embargo sus fotos en familia parecen disipar estas versiones. Además, Facundo está en un gran momento profesional: se encuentra protagonizando en Mar del Palta la obra de teatro “Los 39 Escalones”, junto a Guillermina Valdés, Freddy Villareal y Maxi de la Cruz. Es por eso que toda la familia fue a acompañarlo.

Facundo Arana disfrutando de un momento en familia.

Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, un año después de que el actor terminara su relación con la actriz Isabel Macedo. Al año de iniciarse la relación nació India, y un año y cinco meses más tarde la familia se agrandó cuando en octubre nacieron los mellizos: Yaco y Moro.

A partir de ahí, la familia se desarrolló en una casa en un barrio privado a orillas del lago. Allí, Yaco, Moro e India crecieron rodeados de todo tipo de animales: desde ovejas hasta caballos.

Facundo Arana junto a María Susini, enamorados.

Igual que sus padres, los tres chicos aman los deportes extremos, y los practican cada vez que llegan a un destino propicio para ese tipo de actividades. Por ejemplo, durante sus últimas vacaciones de invierno en Chapelco, todos esquiaron e hicieron snowboard.

Arana y Macedo: dos ex que son un ejemplo

A pesar de que la historia entre ambos terminó, Facundo Arana parece tener un buen recuerdo de la misma, y guardar mucho cariño por su ex, Isabel Macedo. Y lo demostró cuando hace unos días criticaron a la hija de la actriz con Juan Manuel Urtubey: la pareja estaba veraneando en Punta del Este y decidieron compartir una foto de su hija, Julia, en redes: mucha gente lanzó duros comentarios sobre el físico de la beba de 7 meses.

Juan Manuel Urtubey junto a su hija, Julia.

Ante las duras críticas que le hicieron a su hija, Isabel Macedo reaccionó rápidamente y publicó un tierno mensaje a su hija. "Hagamos esto: vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Porque la verdad es que para mi nunca, el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar", respondió Macedo, con altura.

Macedo, sosteniendo a su hija.

Y Arana sumó su granito de arena, en el programa “Nosotros a la mañana”. "Ponerse a hablar de un bebé me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor a la pregunta. Hoy a la mañana vi algo de todo eso y dije 'qué bien que respondió y que mal la gente que hace esas cosas. Malísimo". Además, agregó: "Por supuesto por mi historia con Isabel Macedo, imagínate que yo vi setecientas mil fotos de ella cuando era bebé. Es idéntica a su bebé. "Entonces si es una de las mujeres más lindas, como han dicho todos ustedes toda la vida, y yo también lo he dicho, entonces podes garantizar que estas dos niñas que tienen, van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida", manifestó Arana.