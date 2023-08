Mariano Caprarola sumó muchos amigos a lo largo de sus años en el mundo del espectáculo. El diseñador que falleció a los 49 años, fue uno de los que ayudó a Estefi Berardi en sus inicios en los medios.

En “Mañanisima”, la panelista contó que el diseñador fue el único que se acercó, la ayudó y asesoró en estilos para vestirse, luego de que hicieran una crítica de quienes fueron los mejores y peores vestidos en las fotos para el Bailando 2023.

Cuáles fueron los consejos de Mariano Para Estefi

Durante la trasmisión del programa, Estefi Berardi dijo: “Cuando recién entras al medio no tenes ni idea, no tenés contacto. A penas tenés un canje medio pedorro, entonces te critican”, comenzó relatando.

Luego, agregó: “Mariano Caprarola fue el único que se acercó, se sentó conmigo y me dijo ‘vos tenés que hacer esto esto y esto’. Me empezó a mostrar fotos y referencias de cómo me tenía que vestir”, contó detalladamente Estefi Berardi.

J.M