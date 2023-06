Natacha Jaitt falleció hace poco más de cuatro años y todavía no se sabe bien como. Hay muchas sospechas, pero la justicia no ha podido comprobar nada. Ulises Jaitt se encargó de denunciar las irregularidades entre las versiones de lo que podría haber sucedido y planteó sus dudas y certezas. Ahora, fue Antonella, la hija de Natacha, que habló en A La Tarde, el programa de Karina Mazzocco en América TV, luego de que, después de años, lograran desbloquear su tablet.

"Realmente es un... realmente esto lo esperaba hacer bastante tiempo, pero estoy sin esperanzas de que pueda haber algo relevante. Hace cuatro años que estamos esperando que se abra", comenzó diciendo la hija de Natacha Jaitt con claro enojo en su tono de voz sobre el contenido de la tablet. Luego, Karina Mazzocco le preguntó: "¿Qué pensas que hay dentro del Ipad?".

Ulises y Natacha Jaitt

Frente a la pregunta de Karina Mazzocco, Antonella respondió con seguridad: "Realmente no creo que hayan dejado nada. Pasó por tantas manos que es imposible saberlo". Entonces, una panelista le consultó: "¿Y que te pasa cuando te enterás que no quieren entregar una copia de seguridad del contenido de ese Ipad? Más allá de que desconfiás de lo que puede llegar a haber adentro".

"Bueno... realmente con lo de la copia, no creo que sea algo relevante. Siento que hay manipulado absolutamente todo. Yo estoy hablando acá simplemente para que la gente tome conciencia, no por que espere que puede suceder algo, porque yo la esperanza la perdí hace bastante", contestó la hija de Natacha Jaitt con total sinceridad.

Con respecto al cambio de clave de la tablet, que a Ulises Jaitt le llamó la atención, Antonella lanzó: "Yo sabía la contraseña de la tablet de mi madre... Una semana antes de que ella fallezca, yo puse esa clave y se abrió. Cuando nos dicen que esa no es la clave, y yo intentó constantemente poner esa clave y no se abre... Obviamente me entraron dudas de qué es lo que pasó ahí adentro como para que la clave de mi madre ya no lo sea". Luego, agregó: "Es imposible que ella la haya cambiado, porque se olvidaba mucho de las cosas, entonces siempre tenía las mimas clave en muchos usuarios".

Lograron abrir la tablet de Natacha Jaitt

Con respecto a esta declaración, la panelista A La Tarde le consultó: "¿Por qué tuviste acceso a la tablet una semana antes?". "Realmente era porque estabamos grabando un video juntas, que después se reprodujo mucho porque es el último video que tengo con mi madre, y lo estabamos subiendo a TikTok. Ella estaba haciendo otras cosas entonces le digo 'Mamá, necesito que me des la clave de la tablet' y me la dijo. La puse y a mí se me quedan grabadas las cosas. Después, cuando volví a la semana por el caso de mi mamá, no era la misma clave", dijo la hija de Natacha Jaitt con seguridad.

Otra de las panelistas de A La Tarde le hizo una interesante pregunta a la hija de Natacha Jaitt: "¿Por qué la justicia le negaría una copia a Ulises si es que se manipuló tanto y no hay nada?". Entonces, ella respondió: "Yo creo que le dan una copia de fotos, recuerdos, mails, tonterías. No creo que le den una copia de algo que sea relevante para la causa".

También le preguntaron si alguna de esas veces en las que utilizó la tablet de Natacha Jaitt, ella vio alguna información sensible. "Ella tenía todo encriptado y yo no era de revisarle las cosas. Desde muy chica a mí se me prohibió revisarle ese tipo de contenido. Mi mamá siempre fue muy reservada en ese sentido. No quería que nosotros tengamos absolutamente nada que nos comprometiera", respondió Antonella.

NL.