Xuxa reveló que su relación con Pelé fue un tormento

Xuxa y Pelé protagonizaron una relación que estuvo en boca de todo el mundo. Durante seis años, Xuxa, con tan solo 17 años, y Pelé, con 41, vivieron una historia de amor que capturó la atención del público y la prensa. Sin embargo, detrás de la aparente felicidad, se escondían desafíos y revelaciones sorprendentes.

Recientemente, Xuxa estrenó un documental que ofrece un vistazo profundo a su vida personal ya su destacada carrera de más de 30 años en la industria del entretenimiento. En una entrevista exclusiva para el pódcast 'Quem Pode', la cantante hizo declaraciones impactantes que abandonaron al público boquiabierto.

Qué dijo Xuxa sobre Pelé en su podcast

"La gente me veía como un símbolo sexual, pero yo seguía siendo virgen, y no me sentía cómoda en esa posición. Además, ni siquiera me conocía a mí misma. Intentaba proyectar una imagen sexy en las fotos, pero en realidad, no sabía lo que eso significaba", afirmó Xuxa con sinceridad.

Pelé y Xuxa

La cantante también compartió un episodio revelador de su vida íntima, confesando que tuvo que "rogar" a un hombre para que perdiera la virginidad con ella. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Pelé, quien se convirtió en una figura crucial en su vida.

Xuxa

La relación entre Xuxa y Pelé comenzó cuando ella era menor de edad, y la diferencia de edad entre ambos superaba los 20 años. Durante su tiempo juntos, la cantante tuvo que enfrentar múltiples infidelidades por parte del futbolista. Pelé nunca reconoció formalmente la relación como una pareja, lo que dejó a Xuxa en una posición complicada.

"Para Pelé, había tres personas en una: Dico, su apodo; Edson, su nombre, y Pelé, la celebridad. Decía que necesitaba tener otras mujeres y que conmigo solo tenía una 'amistad colorida'... Y yo, con 17 años, repetía sus palabras. Incluso me confesaba que tenía encuentros íntimos con otras mujeres, pero que cuando lo hacía, pensaba en mí. Tuve que aceptar esa traición. No era una relación abierta; yo no tenía derecho a nada, mientras que él sí , porque era Pelé. Siendo mi primer novio, no podía compararlo con nadie más, y no me di cuenta de que eso no era saludable", relató Xuxa con valentía.

Todo llegó a su fin cuando Xuxa cumplió 23 años. En ese momento, la ruptura dejó muchas en cógnitas en el aire, y fue solo años después cuando Xuxa finalmente logró que las constantes infidelidades de Pelé fueran el motivo detrás de la separación.