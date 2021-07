Pico Mónaco y Diana Arnopoulos se muestran felices en sus redes sociales. La pareja, que se casó en junio del año pasado, está viviendo unas paradisíacas vacaciones en Bahamas y compartió con sus seguidores los mejores fotos y videos.

Ella subió fotos que le sacó a Pico en las espectaculares playas de las Bahamas. "Amor y nuevas aventuras", expresó la modelo, plena, luciendo diferentes trajes de baño y súper sexy.

Diana contó mediante su red favorita que viajaron para celebrar su primer aniversario de casados. "Casada con el hombre de mis sueños desde hace un año. Feliz aniversario mi amor", expresó junto a un video muy divertido en el que se los ve tirándose al agua.

Las fotos de las paradisíacas vacaciones en Bahamas de Pico Mónaco y Diana Arnopoulos.

Diana en medio del mar.

Pico Mónaco hizo un importante cambio en su carrera

Tras el anuncio del embarazo de Pampita, Pico Mónaco se convirtió en foco de atención por un llamativo anuncio sobre su carrera.

El ex tenista comenzó con un nuevo proyecto que lo relaciona al deporte y lanzó Summa Sports, su agencia de representación de deportistas. Tal como se comunicó oficialmente, el primer representado fue Darío "Peque" Schwartzman, una de las jóvenes promesas del tenis.

Después del anuncio sobre el embarazo de Pampita, Pico no hizo referencia alguna sobre la buena nueva pero fue el Pollo Álvarez, su íntimo amigo, quien fue consultado por su reacción.

"Sin comprometerte ni que te caiga mal", le dijo la periodista Karina Iavícoli al conductor en Nosotros a la mañana. "¿Pico le mandará a Pampita un mensaje para felicitarla?", agregó.

“Ah, qué sé yo. No me comprometiste porque no tengo ni idea", le contestó el Pollo. “Sí, supongo que sí”, agregó.

FL