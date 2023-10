Noelia Marzol como otros famosos en el mundo del espectáculo en Argentina salieron a repudiar a Martín Insaurralde y Sofía Clerici en el Yate Gate. La bailarina semanas atrás dejó un polémico tuit contra el político y mostrándose a favor de la influencer.

En el programa radial “Media Vuelta” de Urbana Play, Noelia Marzol habló sobre las palabras que dejó en las redes sociales y explicó más a fondo el revuelo que generó. Si bien, la bailarina no tuvo comentarios negativos con Sofía Clerici y si contra Martín Insaurralde, generó el odio y repudio en las redes.

“Salí con un tuit un poco irónico, un poco enserio, no a bancar a Clerici pero un poco en contra de Insaurralde”, arrojó en el programa la bailarina. “Ella en definitiva, fue una de las miles de personas que habrán gozado de ese beneficio económico y capaz que fue hasta un vuelto".

Luego, Noelia Marzol contó que un poco le afecto la repercusión negativa que tuvo en algunos seguidores en las redes sociales, recibiendo una amplia variedad de insultos. Cuando le preguntaron si se arrepintió de sus palabras, la bailarina respondió: “Me da cosa que se interprete a lo que quise decir, pero no, no me arrepiento”.

“Trola, groncha, puta, gato, topo…guau! Para mi es una mujer con unos ovarios gigantes que por el motivo que sea, nos mostró lo que aparentemente muchos sabían y miraban al costado”, comenzó escribiendo Noelia Marzol en el tuit que luego estalló en la ira de muchos seguidores.

Acto seguido, la reacción de algunos de ellos contra la bailarina. “Se defienden de gato a gato”, “Ovarios gigantes? Estás defendiendo al gremio?”, “Rarísimo enfoque el tuyo”, “Bájate del poni”, entre otros con fuertes insultos.

Noelia Marzol respondió algunos de los insultos y hasta incluso posturas que tuvieron algunos de los que respondieron ese polémico tuit donde se mostró a favor de Sofía Clerici y disconforme con la actitud de Martín Insaurralde.

