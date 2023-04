Luego de su paso por la Floralis y el Museo Sívori de Buenos Aires, la obra fotográfica rockera de Gabriel Rocca se convirtió en uno de los éxitos de la temporada de Mar del Plata, donde este “Museo a Cielo Abierto” volvió a cautivar con sus icónicos retratos en blanco y negro de los músicos más emblemáticos de la escena nacional.

Las mejores fotos de los íconos del rock de los 80 by Gabriel Rocca

En el Parque San Martín se exhibieron las 34 obras del famoso fotógrafo que comenzó su carrera hace cuarenta años y documentó como nadie los mejores momentos del rock de la década del 80. Charly García, Luis Alberto Spinetta, Luca Prodan, Gustavo Cerati, Ricardo Mollo, Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Sandra Mihanovich con Celeste Carballo, Patricia Sosa, Fabi Cantilo, Fito Paez, Los Twist, Los abuelos de la nada, Virus, Los IKV, Pedro Aznar, Los Redondos, Pedro y Pablo, David Lebon, Seru Girán, Pappo y algunos más conforman la lista de los fotografiados que Rocca mostró en Mar del Plata durante toda la temporada.

“Después de la retrospectiva de mis 40 años de trabajo me di cuenta que la parte de rock era muy atractiva, que generaba muchos comentarios y que la gente se quedaba más tiempo en esa zona. La pandemia me hizo rescatar esos archivos y me sorprendí mucho porque por el vértigo de esos años (los 80, cuando Rocca trabajaba en la mítica revista “Pelo”) no pude llegar a verlos. Hubo también un descubrimiento de archivos muy particular. El rock en aquellos momentos fue algo muy especial. En plena dictadura militar, después con la guerra de Malavida y en la democracia, el rock era un movimiento cultural único”, asegura Gabriel Rocca en diálogo con CARAS.

“El rock nos contaba, nos avisaba y nos relataba las cosas que pasaban, nos estimulaba y alertaba, nos daba felicidad. Esos archivos que tenía guardados tenían un registro único por lo que me tocó vivir: en las giras con los músicos, las tapas de discos que hice, los reportajes. Tener ese lugar de privilegio en la única revista de rock que había en el momento me dio esa posibilidad de estar en la cocina de todo eso. El rock de los 80 como movimiento fue y será único”, agrega el fotógrafo.

Y sobre la llegada de este Museo a Cielo Abierto, detalla: “Me di cuenta la fuerza que tenía exhibir estos archi - vos fotográficos, algunos muy icónicos y, otros, desconocidos. Cuando empiezo con la idea de hacerlo itinerante Mar del Plata fue el primer lugar que decidí encarar. Esto fue posible gracias a la unión de lo privado con lo público. Encaré con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y con Martín Cabrales, quienes apoyaron desde el inicio la posibilidad de tener un museo exhibido a plena luz y noche, gratis y libre y donde la gente podía a través de un código QR acceder a la historia de cada foto, relatada por Marcelo Fernández Bitar, periodista único en su rubro y su sabiduría en el tema y también por Carla Rodríguez. Me genera pura alegría y satisfacción. Es como contar un secreto que merece ser revelado. La idea es seguir con Rocca & Roll en otras provincias, ir a Rosario, Córdoba. Los exhibidores, al estilo portaretratos gigantes, permiten al público verse uno a uno con las figuras. Impacta pararse frente a la obra”.

En el caso de Mar del Plata, donde también se realizaron diferentes recitales, el museo seguirá en pie y recibirá otras muestras y es un regalo que hacen las firmas Cabrales y Havanna, dos marcas emblemáticas de la ciudad, junto con el gobierno local. “Hacer esto con Gabriel Rocca, uno de los mejores fotógrafos argentinos, es darle a la ciudad este museo a cielo abierto para que lo puedan disfrutar los marplatenses y los turistas, las 24 horas, todo el año. Es parte de nuestra historia todo lo que es el rock nacional de los 80. Y Gabriel lo vivió, estaba ahí y fue partí - cipe de todo eso. Para mí fue muy grato, primero, conocerlo a Gabriel porque es una gran persona, muy cálida, y después, poder participar junto con la empresa Havanna para que esta muestra fuera posible”, afirma Martín Cabrales quien confirmó que planean “seguir en esa línea y repetir esta muestra a cielo abierto”.