Pico Mónaco y Diana Arnopoulos viajaron hasta Grecia para vivir un momento único en familia: el bautismo de su hijo menor, León, que nació en mayo de 2024. La ceremonia se llevó a cabo en Nea Roda, un encantador pueblo costero en la península de Athos, donde el mar Egeo y un atardecer dorado se convirtieron en el marco perfecto para una celebración íntima, rodeada de afectos y cargada de simbolismo.

Las mejores fotos del bautismo de León, el hijo de Pico Mónaco y Diana Arnopoulos en Grecia

La modelo franco-griega fue la encargada de compartir en redes sociales algunas de las postales más emotivas del día. “Bautismo de nuestro angelito rodeado de tanto amor y familia”, escribió junto a imágenes en las que se la ve sonriente junto a Pico, León y su hijo mayor, Noah. Entre risas, también sumó un guiño maternal: “León siempre con sus zapatos en las manos”, detalle que enterneció a sus seguidores.

Fiel al espíritu de la costa griega, la familia eligió vestir en tonos blancos y crudos. Pico Mónaco optó por una camisa de lino blanca y pantalón a juego, combinados con zapatillas, mientras que Diana Arnopoulos lució un vestido largo de hombros descubiertos, realzado con sandalias bajas. Noah y León, los protagonistas de la jornada, llevaron conjuntos idénticos con camisa y pantalón corto, logrando una imagen armónica para las fotos familiares.

La recepción posterior al bautismo fue un verdadero despliegue de estilo mediterráneo. La mesa principal, ubicada junto a una piscina con vista al mar, estaba decorada con mantel de lino blanco y bordes de encaje, vajilla azul marino, cubiertos dorados y copas de cristal en distintas texturas. Grandes ramos de hortensias blancas y celestes sumaban frescura y un toque romántico. Como recuerdo, cada invitado recibió una delicada caja blanca con cinta de satén celeste.

Entre los presentes se destacó el exfutbolista Juan Sebastián Verón, quien asistió junto a su esposa, Valentina Martín, y su hija Mila. El paisaje natural, la luz tenue del atardecer y el mar Egeo como testigo hicieron que el bautismo de León no solo fuera un evento religioso, sino también una celebración de amor, unión y raíces familiares. Un recuerdo que Pico Mónaco y Diana Arnopoulos seguramente conservarán para siempre.

