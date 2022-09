Las razones por las que Benjamín Vicuña es más argentino que chileno

Benjamín Vicuña es más argentino que chileno. Su acta de nacimiento dice que no, que el actor llegó al mundo el 29 de noviembre de 1978 en Santiago De Chile, pero lo cierto es que el galán codiciado tiene muchos y sobrados motivos para ser considerado bien argentino.

1) Benjamín Vicuña interpretó a Evita en teatro

Corría el año 2017 y Benjamín Vicuña se ponía en la piel de Evita, figura y personaje emblema de la Argentina. El actor se encontraba al frente de una obra de Copi que se presentaba en el Teatro Nacional Cervantes con dirección de Marcial Di Fonzo Bo.

En ese entonces, la elección de Vicuña para el papel había generado mucho controversia. Por eso, Alejandro Tantanián, director general y artístico del teatro había explicado en Por si las moscas: "Tenía que ser un hombre para el rol, y era necesario que fuera alguien con cierto conocimiento popular".

"La idea es que se note que no es Eva Perón, no se va a transformar nunca en ella, porque está delante de su personaje, su persona. El objetivo es que la represente", agregó.

2) La mitad de los hijos de Benjamín Vicuña son argentinos

Benjamín Vicuña fue padre de 6 hijos. Junto a Pampita, el actor trajo al mundo a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. Sin embargo, de estos cuatro, solo Bautista nació en territorio argentino el 29 de febrero de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos

Una vez terminada su relación con Carolina Ardohain, el actor empezó un romance con Eugenia Suárez. Junto a la China, el actor fue padre de Magnolia (07 de febrero del 2018) y de Amancio (28 de julio de 2020), ambos nacidos, también, en la Ciudad de Buenos Aires.

3) Benjamín Vicuña es fanático del fernet y del asado

En una entrevista que le brindó a la Revista Pronto, Benjamín Vicuña habló de los gustos argentinos que incorporó como propios y destacó, “El Fernet sí me gusta, el asado también y eso igual es mundial”. En esta misma línea, fue consultado acerca del “ritual” de esta última comida y respondió, “¿Si prendo el fuego? No, no, me cuesta. Me gusta comer asado pero no hacerlo”.

Luego, reconoció que una de las bebidas más culturales de Argentina no es parte de sus pasiones y explicó, “Con el mate no, no le entro mucho. Nunca me gustó, no me mata...”. Es así que dejó de lado otro “ritual” del ciudadano argentino, que practica a cualquier hora del día, solo o acompañado.

4) Benjamín Vicuña vive en Buenos Aires

Si bien Benjamín Vicuña tiene a toda su familia en Chile, todos los hijos de él viven en Buenos Aires, por lo tanto, el actor prefiere pasar sus días en el país. Además, la mayor parte de los trabajos que realiza son en territorio argentino.

Tras separarse de la China Suárez, Vicuña se instaló en un lujoso departamento en Palermo. Pileta interna, grandes jardines y decoración minimalista son algunas de las características más llamativas del complejo donde se encuentra el inmueble de dos pisos.

5) Protagonizó Argentina Tierra de Amor y Venganza

Lo cierto es que la mayor parte de la carrera actoral de Benjamín Vicuña es en suelo Argentino. El actor cuenta con una amplia trayectoria en el país y en el 2019 protagonizó Argentina Tierra de Amor y Venganza, la telenovela escrita por Leo Calderone y Carolina Aguirre.

Allí, Vicuña interpretó a Torcuato Ferreyra un personaje ambicioso, violento y cruel que había participado en la guerra y había emigrado a Argentina. En el país se había enriquecido y había logrado hacer una gran fortuna. Sin embargo, le faltaba adquirir el prestigio social por lo cual decide casarse con Lucía Morel, una joven de alcurnia de Buenos Aires.