La buena onda entre Laurita Fernández y Fede Bal tras el feliz anuncio sobre su salud

El jueves por la noche Fede Bal hizo el anuncio más feliz al revelar que está curado del cáncer de intestinal que le habían declarado meses atrás: "Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURE. Elegí unas fotos que describen perfecto lo que fue mi recuperación, me pareció importante compartirlas con ustedes que tanto me ayudaron y acompañaron del otro lado. Una suerte de paso a paso, que algún día podré explayarme mejor", empezó su mensaje el actor que compartió junto a una selección de imágenes.

Al ver la repercusión en las redes tras los mensajes de Fede, Laurita Fernández, su exnovia, no pudo evitar festejar la feliz noticia: “¡¡¡Vamos!!!”, le respondió en Twitter junto a varios puñitos.

Vamos!!!! 👊🏻👊🏻👊🏻 — Laura Fernández (@laufer4) July 17, 2020

Y la respuesta de Bal no se hizo esperar. Con mucha dulzura le respondió: “Te adoro Lau, desde siempre”.

Te adoro Lau! Desde siempre! — Federico Bal (@balfederico) July 17, 2020