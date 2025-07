Leevon Kennedy volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por sus explosivas declaraciones ni por su enigmático árbol genealógico. Según se informó este lunes en LAM, la mujer que durante años aseguró ser hija de Marilyn Monroe y John F. Kennedy se encuentra internada en Buenos Aires.

La mediática, vidente y artista plástica construyó su personaje en base a una historia que muchos consideraron inverosímil, pero que ella defendió durante décadas. Según ella, es fruto del romance secreto entre la mítica actriz y el expresidente estadounidense. Sin embargo, años más tarde, Leevon modificó su versión: aclaró que en realidad es hija de la hermana de Marilyn, aunque insistió en que su padre fue JFK. “La actriz es mi tía. Tuve que contar la verdad cuando la hipocresía comenzó a ser muy grande”, declaró.

En una entrevista con Tomás Dente en 2021, Kennedy reveló el origen de su relato. “Hubo un señor, que fue mi octavo esposo, un árabe que me molió a palos y que me llevaba de las narices, el que un día me dijo: ‘¿Por qué no decís que tu tía es tu madre?’. Yo ahí le dije que eso era una mentira y él me respondió que ‘valía todo’”.

Leevon Kennedy

En la actualidad, Leevon Kennedy sobrevive vendiendo sus pinturas en una galería de Barrio Norte, donde acepta únicamente moneda extranjera. Sus obras, según detalló, oscilan entre los 4.500 y los 10.000 dólares.

Leevon Kennedy, la mujer que decía ser hija de Marilyn Monroe y JFK, está internada en Buenos Aires y pidió que recen por ella

Ahora, usó su X para dejar un noticia alarmante. "Leevon Kennedy se encuentra internada en una clínica de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Recen por ella", se puede leer en el tweet que publicó a las 20:43 hrs. Habrá que esperar que pasen las horas y se conozcan más detalles de su salud.

Leevon Kennedy

El mensaje que Leevon Kennedy compartió en redes encendió las alarmas entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a enviarle mensajes de apoyo.

AM