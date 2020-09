Lejos de Benjamín Vicuña, así fue el fin de semana de la China Suárez

La China Suárez confesó que este fin de semana no contó con la compañía de Benjamín Vicuña ya que tuvo que viajar a Chile por cuestiones de trabajo. Sin perder el tiempo y con la ayuda de Rufina Cabré, la celebridad logró realizar una campaña de fotos en su hogar.

La madre de familia contó que pasó un día eterno en el que además de estar pendiente de sus niños, armó un estudio fotográfico en un sector amplio de su domicilio y se preparó para posar, sólo como ella lo sabe para su cápsula.

"Bueno. Me armé un mini estudio de fotos. Fin de un día eterno. Con mis tres (pollitos). Sin Benja que está en Chile trabajando, me maquillé, peiné y con un trípode (y ayuda de Rufi) hice fotos. No morí en el intento", expresó la modelo en sus redes sociales.



Luego, la actriz de 28 años, confesó lo bien que se sentía luego de un día de trabajo en casa, sola y con la responsabilidad de cuidar a sus tres hijos sin contar con ayuda extra: "Estoy orgullosa de mi. Posta. En estos días les muestro cómo quedó la campaña".



Así cuida Rufina Cabré a Amancio Vicuña

Mientras la China Suárez se toma un respiro, quien se encarga del cuidado de Amancio es nada y nada menos que Rufina Cabré. Es que Benjamín Vicuña viajó a Chile por trabajo y Eugenia quedó a cargo de sus tres hijos.

"¿Qué haría sin mi Rufi?", expresó la ex Casi Ángeles en las historias de su cuenta oficial de Instagram junto a un video en el que se la puede ver a la hija de Nicolas Cabré más que entretenida con el bebé de la residencia.

Con Magnolia de fondo, la mayor de los hermanos sostiene y entretiene al más pequeño cantándole unas canciones animadoras. Sin dudas Rufina es un pilar muy importante para su madre y sus hermanos, ya que constantemente demuestra ser ejemplo y la cómplice perfecta.