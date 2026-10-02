Lejos de la moda, el nuevo negocio de Benito Fernández

Benito Fernández dio un nuevo paso en su carrera, aunque lejos de su rol más conocido. En pleno festejo por sus cuarenta años en la moda —un recorrido consolidado con su reciente desfile aniversario "Mi historia"—, el diseñador elige reinventarse con una apuesta comercial trasciende la indumentaria.

Benito Fernández incursionó en el mundo vitivinícola

"¡Descorchamos!": el anuncio de Benito Fernández en las redes sociales

La novedad de Benito Fernández tiene aroma a malbec y origen mendocino. Con la emoción a flor de piel, el propio creador comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram con un posteo que rápidamente acaparó la atención de sus seguidores: "¡Descorchamos! Lanzamos Etnia, mi primer vino, un Malbec 2023 que hicimos junto a Finca Altos Las Piedras en Mendoza y que tiene mucho de mi historia, de mis colores y de mi manera de sentir lo argentino".

Benito Fernández lo presentó en sus redes sociales

El nombre guarda un significado muy profundo, porque revive uno de los hitos más importantes de su carrera internacional. Tal como lo explicó en su publicación, "Etnia fue una de las colecciones más importantes de mi carrera, una colección que me llevó a New York Fashion Week y que marcó profundamente la identidad de mi marca. Hoy, tantos años después, esa historia encuentra una nueva forma de expresarse". Con una propuesta disponible en vinotecas y a través de la plataforma de venta online de Ojo de Tigre, el diseñador profundizó en el espíritu del proyecto al señalar que "este vino fue pensado justamente para eso: para una mesa, una charla, un encuentro, un momento que queramos recordar".

Benito Fernández: El diseño hecho botella

La estética del producto funciona como un puente directo entre el taller de alta costura y la viticultura. La etiqueta de Etnia funciona casi como una obra textil: sobre una base de textura oscura simulando cuero con costuras a la vista, destaca el nombre del diseñador en tonos vibrantes y se despliega un sector central con un estampado multicolor sumamente colorido.

El sello de Benito Fernández en Etnia

El diseño se completa con pequeños apliques colgantes en forma de borlas de distintos colores y una tipografía elegante que detalla las características del Malbec 2023 de Finca Altos Las Piedras. La idea era "vestir" la botella con la esencia del modisto y no limitarse a estampar un apellido en el diseño. También hay sacacorchos y contenedores de colores para llevar la bebida,

Benito Fernández: Del ladrillo a la copa

Si bien el diseñador ya había incursionado en el sector inmobiliario con el desarrollo de Benito Residence en La Plata, hoy toda su energía creativa y su impronta estética encuentran su máxima expresión en esta botella.

Benito Fernández.

Entre viñedos de altura y la celebración de sus cuatro décadas dedicadas a la moda, Benito Fernández confirma que su universo de color y diseño puede trasladarse con absoluta naturalidad al mundo del vino, convirtiendo cada brindis en una nueva pasarela.