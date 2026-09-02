En Caras: De Benito Fernández y sus 40 años en la moda a Mónica Cahen D’Anvers en el teatro

La moda, el cine, el teatro y la música volvieron a reunir a las figuras más destacadas del espectáculo en distintos eventos. Desde las primeras filas de Bafweek, donde Sofía Gala se destacó con dos looks en negro y rojo, hasta los festejos por los 40 años de Benito Fernández en la moda, celebrities y personalidades de distintos ámbitos dijeron presente y dejaron sus postales.

Sofía Gala brilló en la primera fila con looks en negro y rojo, sensuales y sastreros

Lejos de Fito Páez, Sofía Gala tuvo dos apariciones en Bafweek. Primero fue al desfile de Las Pepas con un tapado de cuero negro satinado y bandolera y sandalias de cuero rojo. Para María Cher optó por un traje negro oversize, camisa a rayas sobre top tejido y maxi cartera también en cuero rojo.

Sofía Gala en el desfile de Las Pepas.

Los nepo-models: una nueva generación toma la pasarela

Durante el desfile de Luján Sáez –hija del fundador de Ona Saez– en Bafweek, las hermanas Indiana y Allegra Cubero (hijas de Nicole Neumann), Benicio Gravier (hijo de Valeria Mazza), Mía Martín (hija de Natalia Graciano) y Charo Calamaro (hija de Julieta Cardinali) demostraron pasta para continuar el legado.

Los nepo-models deslumbraron en el desfile de Luján Sáez

Allegra Cubero, Benicio Gravier e Indiana Cubero en la pasarela.

En todos los desfiles las celebrities dijeron presente en primera fila: Valeria Mazza y Benicio Gravier en María Cher, Sofía Jiménez en Top White y Milagros Schmoll en Las Pepas.

Valeria Mazza con Benicio Gravier, Sofía Jujuy Jiménez y Milagros Schmoll disfrutaron de la BAF Week.

Benito Fernández festejó sus sus 40 años con la moda con el desfile de "Mi historia"

En primera fila interactuaron nombres que forman parte de la historia de la moda: Valeria Mazza, Araceli González, Nicole Neumann, Andrea Frigerio, Héctor Vidal Rivas, Fabián Medina Flores entre otras figuras.

Benito Fernández celebró sus 40 años en la moda con un increíble desfile.

Las celebrities que acompañaron a Benito Fernández en la primera fila.

Brillo, transparencias, colores vibrantes y bordados impactaron en el Palacio San Miguel, con Chloé Bello a cargo del cierre del desfile.

Valeria Mazza, Paloma Herrera, Juan Ortega, Araceli González y María Susini dijeron presente en el desfile de Benito.

Cine, teatro, música y salidas familiares

Durante una función teatral en Rosario de “La Cena de los Tontos”, el futbolista Ángel Di María sorprendió a Martín Bossi en la platea y pasó a saludarlo en camarines.

Ángel Di María y Martín Bossi en el teatro.

En el Cervantes de Buenos Aires, la función benéfica de “El mago de Oz” reunió al director del teatro Gonzalo Demaría con la querida Mónica Cahen D’Anvers y Sandra Mihanovich.

Mónica Cahen D’Anvers y Sandra Mihanovich junto a Gonzalo Demaría en el Teatro Nacional Cervantes.

El 38º Festival la Mujer y el Cine, en el Malba, distinguió a Mercedes Morán, acompañada por su hija Manuela Martínez, con un Premio a la Trayectoria.

Mercedes Morán y su hija Manuela en el Malba.

Recién llegado del verano europeo, el PR Gaby Álvarez comió con la deejay Daniela Urzi en el restó El Mercado del Faena Buenos Aires.