En CARAS: Benito Fernández incursionó en la arquitectura en La Plata y Cale Ruggeri junto a Vitta en un evento

Celebridades, moda, arte y estrenos marcaron la agenda de la semana. Desde el nuevo proyecto de Benito Fernández hasta la presencia de Pedro Almodóvar en Madrid y el nacimiento de la primera nieta de Rossella Della Giovampaola, un repaso por los eventos más destacados.

Moda y arquitectura by Benito Fernández incursiona en el real state con residencias en La Plata

Esta vez no convocó para mostrar sus colecciones de ropa. Benito Fernández lanzó con un cóctel en Puerto Madero "Benito Residences La Plata Soho", un proyecto inmobiliario inédito en la capital bonaerense. Moda y arquitectura se unen con el ADN de Benito y la experiencia de la desarrolladora Massey & Asociados y Mandaglio Estudios. Acompañaron al diseñador en su nuevo desafío amigos como Esmeralda Mitre, Soledad Solaro, Javier Iturrioz, Natalia Lobo y Teté Coustarot.

Benito Fernández y Esmeralda Mitre.

Natalia Lobo y Javier Iturrioz.

Teté Coustarot.

Soledad Solaro.

Pedro Almodóvar, eje de la cultura madrileña, visitó una audaz muestra de fotos de desnudos masculinos

La movida madrileña no se detiene en el verano, sobre todo en Monopol, el animado laboratorio cultural ubicado dentro del Nómade Temple Madrid. Allí emergió noches atrás la figura de Pedro Almodóvar junto a la de su hermano Agustín, invitados a la presentación de "Pastores y Dioses", una audaz muestra de desnudos masculinos del fotógrafo Pablo Pérez-Mínguez. Compartieron la velada con otros referentes como la diseñadora Sybilla, las actrices Irene Escolar y Mina Serrano, Georgina Moros y la cantante Mafalda de Bulgaria.

Pedro Almodóvar.

Irene Escolar y Mina Serrano.

Georgina Moros.

Pdro Almodóvar, invitado de honor en una noche de arte.

Cale Ruggeri, su hija Vita y María Susini: chicos, grandes y joyas en la avant premiere de Moana

En la avant premiere de "Moana", realizada en los cines de Dot Baires, las celebrities llevaron a sus chicos y lucieron de paso la nueva colección de joyas Pandora inspirada en la historia de Disney. Las piezas celebran el espíritu aventurero de Moana y reinterpretan algunos de los símbolos más icónicos de la película. Entre los invitados especiales se destacaron Cale Ruggeri con su hija Vita Maccari y María Susini.

Cale Ruggeri y su hija Vita.

María Susini.

Rossella Della Giovampaola fue abuela: Riviera, hija de Toscana, nació en Nueva York

Si algo le faltaba a Rossella Della Giovampaola para completar su círculo de felicidad, la vida le dio un guiño con el nacimiento de su primera nieta, Riviera, sucedido en Nueva York. La beba es fruto del matrimonio de Toscana Garfunkel, hija de Rossella, con el financista británico Xander Alari-Williams. "Benvenuta meravigliosa Riviera", posteó la abuela en su lengua natal.

Rossella Della Giovampaola presentó a su nieta, Riviera.

La madre de Máxima recorrió una muestra de arte: María del Carmen Cerruti, con Zulemita y Jacinta Grondona

Abrigada con un tapado a rayas en tonos tierra, la madre de la reina Máxima de los Países Bajos, María del Carmen Cerruti Carricart, recorrió con amigas la muestra "El Otro Lado", que hasta el 27 de agosto se exhibe en la Galería Cecilia Caballero, del barrio de Retiro. Las obras son de la artista Jacinta Grondona, hija del periodista Mariano Grondona y Elena Lynch, y también la acompañaron Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio.

María del Carmen Cerruti Carricart en la Galería Cecilia Caballero.